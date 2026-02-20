رستگاری: وسعت دریاچه ارومیه ۴۵۰ کیلومتر مربع افزایش یافت

مجید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: از ابتدای مهرماه امسال تاکنون، حدود ۴۵۰ کیلومتر مربع به وسعت دریاچه افزوده شده و مساحت آن به حدود ۹۳۰ کیلومتر مربع رسیده است.
وی افزود: در این مدت، تراز سطح آب دریاچه نیز ۶۳ سانتیمتر افزایش یافته و به رقم ۱۲۷۰.۱۳ متر رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی همچنین با اشاره به اجرای برنامههای انتقال بینحوضهای آب، ابراز امیدواری کرد با تداوم بارشها، روند بهبود وضعیت دریاچه ارومیه استمرار یابد.
وی، یکی از اقدامات مؤثر در بهبود وضعیت دریاچه طی سال جاری را لایروبی انهار و رودخانهها عنوان کرد و گفت: امسال ۲۸.۲ کیلومتر لایروبی در سطح استان انجام شده که ۱۶.۷۹ کیلومتر از این میزان مربوط به رودخانهها و انهار واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است. این اقدامات باعث شده مسیر رودخانهها برای هدایت بهتر روانابها به سمت دریاچه آمادهتر شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی همچنین به وضعیت بارشها اشاره کرد و افزود: میزان بارش سال آبی جاری در استان ۱۹۰.۸ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۷ درصد افزایش نشان میدهد.
نظر شما