به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر پنجشنبه با همراهی جمعی از مدیران استانی، کارشناسان محیطزیست و خبرنگاران از سایت تثبیت مرنگلو - سپرغان بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند اجرای طرحهای تثبیت کانونهای گردوغبار و برنامههای در دست اقدام قرار گرفت.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در این بازدید با تأکید بر اهمیت تسریع اقدامات زیستمحیطی در حوضه دریاچه ارومیه، گفت: اجرای طرحهای تثبیت کانونهای گردوغبار نمکی نقش مؤثری در کاهش مخاطرات زیستمحیطی، حفظ سلامت ساکنان منطقه و کمک به روند احیای دریاچه ارومیه دارد.
استاندار آذربایجانغربی همچنین بر لزوم تداوم همکاری دستگاههای اجرایی، مشارکت جوامع محلی و تأمین بهموقع اعتبارات تأکید کرده و افزود: استفاده از ظرفیت دانشگاهها، رسانهها و سازمانهای مردمنهاد میتواند به تسریع روند احیا و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه حفاظت از منابع آب کمک کند.
بازدید دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از سایت تثبیت جبل کندی
رحمانی در ادامه با همراهی جمعی از مدیران استانی، کارشناسان محیطزیست و خبرنگاران از سایت تثبیت روستای جبل کندی ارومیه بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند اجرای طرحهای تثبیت کانونهای گردوغبار قرار گرفت.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به برنامههای احیای دریاچه، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ چهار هزار میلیارد تومان برای ادامه طرحهای احیا، کنترل گردوغبار نمکی و بهبود شرایط زیستمحیطی منطقه اختصاص یافته است.
طرح تثبیت جبل کندی با هدف مهار کانونهای گردوغبار نمکی پیرامون دریاچه ارومیه اجرا شده و شامل اقداماتی مانند تثبیت خاک، کاشت گونههای مقاوم به شوری، مدیریت روانآبها و جلوگیری از فرسایش بادی است؛ اقداماتی که نقش مهمی در کاهش اثرات زیستمحیطی خشکی دریاچه دارند.
در این بازدید گزارشی از اقدامات انجام شده از جمله تثبیت خاک، توسعه پوشش گیاهی مقاوم به شوری، کنترل فرسایش بادی و برنامههای آتی برای مهار گردوغبار نمکی ارائه شد.
