به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فجر سپاسی شیراز و شمس‌آذر قزوین در چارچوب هفته بیست‌ودوم رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس عصر امروز جمعه اول اسفند از ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه پارس شیراز و با قضاوت علی بای به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود فجرسپاسی به پایان رسید.

شاگردان پیروز قربانی بازی را هجومی آغاز کردند و در دقایق ابتدایی با در اختیار گرفتن مالکیت توپ تلاش داشتند از جناحین به دروازه شمس‌آذر نزدیک شوند. ارسال‌های متوالی از سمت راست و چپ و چند ضربه ایستگاهی از جمله موقعیت‌های فجر در نیمه اول بود که با هوشیاری مدافعان میهمان و عملکرد مناسب دروازه‌بان شمس‌آذر راه به جایی نبرد.

در سوی مقابل، شاگردان وحید رضایی با اتخاذ رویکردی محتاطانه‌تر، سعی داشتند از فضای پشت مدافعان فجرسپاسی استفاده کنند و روی ضدحملات خطرساز ظاهر شوند. شمس‌آذر نیز در چند صحنه با شوت از پشت محوطه جریمه و ارسال از کناره‌ها دروازه میزبان را تهدید کرد اما ضربات نهایی دقت لازم را نداشت.

در میانه‌های نیمه نخست، بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد و درگیری‌های فیزیکی دو تیم باعث شد داور مسابقه چند بار با سوت خود جریان بازی را متوقف کند. با این حال هیچ‌یک از دو تیم نتوانستند برتری محسوسی ایجاد کنند.

در دقایق پایانی نیمه اول، فجرسپاسی بار دیگر بر شدت حملات خود افزود و تلاش کرد پیش از رفتن به رختکن به گل برسد، اما دفاع منسجم شمس‌آذر و کم‌دقتی مهاجمان میزبان باعث شد نیمه نخست این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یابد.

در نیمه دوم، بازی با ریتمی متعادل دنبال شد و هر دو تیم تلاش کردند با انجام تغییراتی در ترکیب و شیوه بازی به گل برسند.

شاگردان پیروز قربانی مالکیت بیشتری در اختیار داشتند و با ارسال از جناحین و شوت از پشت محوطه جریمه در پی باز کردن دروازه حریف بودند اما دفاع منسجم شمس‌آذر و واکنش‌های مناسب دروازه‌بان این تیم مانع از گلزنی میزبان می‌شد.

در سوی مقابل، شاگردان وحید رضایی با اتکا به ضدحملات سعی داشتند از فضای پشت مدافعان فجرسپاسی استفاده کنند اما حملات این تیم نیز از دقت لازم در ضربه نهایی برخوردار نبود.

در حالی که بازی به دقایق پایانی نزدیک می‌شد و همه چیز حکایت از تقسیم امتیازات داشت، در وقت‌های اضافه نیمه دوم حادثه سرنوشت‌ساز مسابقه رقم خورد. در دقیقه ۲+۹۰ داور مسابقه یک ضربه پنالتی به سود فجرسپاسی اعلام کرد و مهدی شریفی پشت توپ قرار گرفت و با ضربه‌ای دقیق دروازه شمس‌آذر را باز کرد تا گل نخست و برتری تیمش در واپسین لحظات بازی به ثبت برسد.

پس از این گل، تلاش بازیکنان شمس‌آذر برای جبران نتیجه ثمری نداشت و در نهایت این دیدار با برتری یک بر صفر فجرسپاسی به پایان رسید تا شاگردان قربانی سه امتیاز ارزشمند و دراماتیک این مسابقه خانگی را از آن خود کنند.

با کسب سه امتیاز این بازی فجرسپاسی ۳۰ امتیازی شد و در رده هفتم جدول قرار گرفت و تیم شمس آذر با ۲۲ امتیاز در رده سیزدهم باقی ماند.