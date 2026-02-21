به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه شمس آذر قزوین در واکنش به اظهارات اخیر سرمربی فجر سپاسی شیراز، با صدور اطلاعیه‌ای رسمی از سرمربی خود حمایت و نسبت به آنچه «عبور از مرز نقد فنی و ورود به ادبیات توهین‌آمیز» عنوان شده، موضع‌گیری کرد.

در اطلاعیه روابط عمومی باشگاه شمس‌آذر آمده است: اظهارات مطرح‌شده علیه باشگاه و مجموعه فنی، به‌ویژه شخص وحید رضایی، فراتر از نقد ورزشی بوده و حاوی ادبیاتی توهین‌آمیز و خارج از چارچوب حرفه‌ای است؛ از این رو باشگاه وظیفه خود می‌داند با صراحت و قاطعیت به آن پاسخ دهد. در این بیانیه تأکید شده است که شکست در فوتبال بخشی طبیعی از رقابت است، اما آنچه برای این مجموعه اهمیت دارد حفظ شأن اخلاقی و حرفه‌ای است و شمس‌آذر همواره کوشیده احترام را سرلوحه رفتار خود قرار دهد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: مرز میان «نقد فنی» و «توهین و تهدید» تفاوتی روشن و انکارناپذیر دارد. نقد عملکرد تیم‌ها و مربیان امری طبیعی در فضای رقابت است، اما عبور از این چارچوب و استفاده از ادبیاتی دور از شأن حرفه‌ای قابل پذیرش نیست. باشگاه ضمن حمایت کامل از سرمربی خود اعلام کرده انتخاب رضایی در ابتدای فصل بر اساس معیارهای فنی، اخلاق‌مداری و دوری از حواشی صورت گرفته و عملکرد تیم نیز با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، قابل دفاع و همراه با ارتقای کیفی بوده است.

شمس‌آذر در بخش دیگری از بیانیه تأکید کرده است: هیچ فردی در فوتبال کشور در جایگاهی قرار ندارد که برای دیگر مربیان تعیین سطح کند یا با ادبیات تهدیدآمیز درباره آینده تیم‌ها سخن بگوید. این باشگاه با دفاع قاطع از اعتبار فنی و حقوقی خود، از نهادهای مسئول خواسته نسبت به حفظ استانداردهای رفتاری در فوتبال حرفه‌ای حساس باشند. در پایان نیز تصریح شده است هرگونه تعرض لفظی به سرمربی و مجموعه شمس‌آذر، با پاسخ رسمی و متناسب مواجه خواهد شد و حفظ حرمت باشگاه، هواداران و کادر فنی اصلی غیرقابل مذاکره برای این مجموعه است.