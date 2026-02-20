حریق یک باب فروشگاه لوازم یدکی خودرو با یک مصدوم در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر روز جمعه ۱ اسفندماه ۱۴۰۴، حادثه حریق مغازه لوازم یدکی واقع در بلوار پاسداران، بعد از سهراه هتل هما، به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.
این حادثه در ساعت ۱۲:۳۹ گزارش شد و بلافاصله تیمهای عملیاتی ایستگاههای شماره ۲ و ۸ آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
محمد امین لیاقت در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: آتشنشانان پس از حضور در محل، با رعایت کامل اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات تخصصی، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و موفق شدند آتشسوزی را که موجب گسترش دود و حرارت در واحد تجاری شده بود، مهار کنند.
وی افزود: در این حادثه یک نفر دچار مصدومیت شد که پس از انجام اقدامات اولیه ایمنی، جهت ادامه رسیدگی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس علت این حادثه را در دست بررسی اعلام کرد.
