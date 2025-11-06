به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: عصر امروز پنجشنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴، آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی واقع در شیر اول با حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی مهار شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۱۴:۳۶ به مرکز ۱۲۵ آتش‌نشانی گزارش شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۱۱ به محل اعزام شدند.

وی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، با رعایت کامل اصول ایمنی و انجام عملیات سریع اطفا، موفق شدند شعله‌های حریق را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار کرده و از گسترش آتش به سایر بخش‌های منزل جلوگیری کنند.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و مصدومی در پی نداشت و عملیات پس از ایمن‌سازی کامل محل به پایان رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس در پایان با اشاره به بررسی کارشناسان، علت وقوع این آتش‌سوزی را بی‌احتیاطی و بازی کودک با فندک اعلام کرد و از والدین خواست ضمن نظارت بر رفتار کودکان، وسایل آتش‌زا را دور از دسترس آنان نگهداری کنند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.