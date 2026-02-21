آیت الله حکیم: یکی از ثمرات مهم ماه رمضان تقویت همبستگی اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید ریاض حکیم شامگاه جمعه در آیین جشنواره معنوی حبالحسین علیهالسلام هیئت خادمالرضا علیهالسلام که با حضور جمعی از قاریان، اعضای خانه مطبوعات استان قم، خبرنگاران و خانواده های معظم شهدا برگزار شد، با اشاره به فضیلت اجتماعات دینی اظهار کرد: توفیق حضور چند صد نفر از مؤمنان در یک مجلس ذکر اهلبیت علیهمالسلام، خود نعمتی ارزشمند است که در بسیاری از جوامع به آسانی فراهم نمیشود و حتی در دورههای گذشته نیز همواره در دسترس نبوده است.
وی گفت: در روایتی از امام صادق علیهالسلام نقل شده است ایشان از فضیل یکی از اصحاب خود پرسیدند آیا دور هم مینشینید و حدیث و سخن میگویید؟ وی پاسخ داد بله و فرمود، اینگونه مجالس را دوست دارم، پس امر امامت ما را زنده بدارید و خدا رحمت کند کسی را که امر و راه ما را احیا کند.
وی افزود: این بیان نشان میدهد نفس گردهمایی مؤمنان و طرح مباحث دینی و اجتماعی، امری مطلوب و مورد علاقه اهلبیت علیهمالسلام است.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: امروز نیز باید قدر چنین فرصتهایی را دانست، چرا که در برخی کشورها حتی اقامه نماز جماعت با تهدید مواجه است و چه بسا نمازگزارانی تنها به جرم حضور در نماز جمعه هدف حملات تروریستی قرار گرفته و به شهادت رسیدهاند و به همین دلیل امنیت و امکان برگزاری اجتماعات دینی، نعمتی است که شکرگزاری عملی میطلبد.
وی با اشاره به جایگاه ماه مبارک رمضان اظهار داشت: این ماه تنها به عبادات فردی همچون روزه، تلاوت قرآن و مناجات محدود نمیشود، بلکه بُعد اجتماعی آن نیز بسیار حائز اهمیت است و گاه در برخی جوامع کمتر مورد توجه قرار میگیرد و در حالی که یکی از ثمرات مهم این ماه، تقویت همبستگی اجتماعی و رسیدگی به یکدیگر است.
آیتالله حکیم تصریح کرد: جوانانی که در طول سال شاید نسبت به پدر و مادر یا بزرگان خانواده کمتوجهی کردهاند، میتوانند از فضای معنوی رمضان برای جبران بهره ببرند و محبت، احترام و صمیمیت خود را به خانواده نشان دهند و در مقابل، والدینی که کمتر به نیازهای عاطفی فرزندان توجه داشتهاند نیز باید این ماه را فرصتی برای بازسازی رابطه با نسل جوان بدانند.
وی افزود: جوانان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند محبت و رسیدگی هستند و نباید در فضای خانواده احساس تنهایی کنند، زیرا اگر خلأ عاطفی آنان از سوی نزدیکان پر نشود، زمینه گرایش به مسیرهای نادرست و سوءاستفاده دشمنان فراهم خواهد شد.
آیت الله حکیم ادامه داد: تجربههای تلخ در مقاطع مختلف نشان داده است که بیتوجهی به این نیازهای نسل جوان میتواند خسارتآفرین باشد.
این استاد حوزه علمیه با اشاره به ظرفیت هیئتهای مذهبی گفت: یکی از برکات جهان تشیع، هیئتهای عزاداری است که میتوانند فعالیتهای خود را توسعه دهند و صرفاً به برگزاری مراسم عزاداری محدود نشوند، بلکه با جذب و سازماندهی جوانان، به مسائل فرهنگی و اجتماعی آنان نیز بپردازند و نقش حمایتی و تربیتی ایفا کنند.
وی ادامه داد: گردهماییهای دینی فرصتی برای طرح مشکلات جامعه و هماندیشی درباره راهحلهاست و این تعامل و همفکری، خود از خیرات و برکات ماه مبارک رمضان به شمار میرود و اگر این بُعد اجتماعی تقویت شود، آثار معنوی و اخلاقی آن در سطح جامعه نمایان خواهد شد.
آیتالله حکیم با قدردانی از هیئت خادم الرضا علیهالسلام در برپایی این نشست مذهبی اظهار کرد: فراهم کردن چنین مجالسی اقدامی ارزشمند است و امید میرود این فعالیتها مورد رضایت خداوند متعال و توجه حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجهالشریف قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم همه ما بتوانیم وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهیم و از برکات این ماه شریف برای تقویت ایمان، انسجام اجتماعی و جلب رضایت الهی بهرهمند شویم.
حمید ناطقی نیز در این مراسم به تشریح روند شکلگیری و فعالیتهای این تشکل مردمی پرداخت و اظهار کرد: هیئت خادمالرضا علیهالسلام قم فعالیت خود را از سال ۷۲ با ابتکار جمعی از دانشآموزان دبیرستان امام رضا علیهالسلام آغاز کرد و طی سه دهه گذشته، برنامههای فرهنگی و مذهبی خود را بهصورت مستمر دنبال کرده است.
وی گفت: این هیئت در طول سال برنامههای خود را در ۱۵ محور طراحی و اجرا میکند و در حال حاضر بیش از ۵۵ هزار نفر بهعنوان عضو با آن در ارتباط هستند.
ناطقی افزود: آیین ضیافت افطاری همراه با اهدای نشان افتخار حبالحسین علیهالسلام طی پنج سال اخیر به یکی از برنامههای شاخص هیئت تبدیل شده و با سه رویکرد همافزایی میان ارکان هیئتی، تکریم خادمان عرصههای مختلف و گرامیداشت یاد درگذشتگان برگزار شده است.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته این ضیافتها در بیش از ۲۰ شب و بهصورت جداگانه برای گروههایی نظیر خطبا، قاریان، مداحان، شاعران، اصحاب رسانه، مسئولان هیئتها، خیرین، خادمان، طبالان و علمداران حسینی برگزار میشد، اما امسال با توجه به شرایط اجتماعی کشور و ضرورت تقویت وحدت، این برنامهها در سه شب تجمیع شد تا همه گروهها در کنار یکدیگر حضور یابند.
