به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه تلویزیونی NHK، مقامات آتش‌نشانی محلی پس از دریافت تماس اضطراری حاکی از آتش‌سوزی معبد چوبی دو طبقه در شیمونوسکی که یک منطقه مسکونی به آن متصل است به محل اعزام شدند.

در این گزارش آمده است که سه ساختمان، از جمله سالن اصلی معبد و محله‌های مسکونی، در این آتش‌سوزی ویران شدند.

به گزارش کیودو نیوز، ۵ نفر در معبد زندگی می‌کردند. اجساد ۵ نفر در محل حادثه پیدا شد.

پلیس و ادارات آتش‌نشانی محلی در حال بررسی علت آتش‌سوزی و تلاش برای تأیید هویت متوفیان هستند.

اخیراً در سراسر استان یاماگوچی هشدار هوای خشک صادر شده است و مقامات هواشناسی از ساکنان خواسته‌اند هنگام استفاده از آتش احتیاط کنند.