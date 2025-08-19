  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

مرگ دو آتش‌نشان در آتش‌سوزی ساختمانی در اوساکای ژاپن

آتش‌سوزی در یک ساختمان هفت طبقه در منطقه شلوغ می‌نامی اوساکا منجر به کشته شدن دو آتش‌نشان و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیوتو نیوز، این آتش‌سوزی حدود ساعت ۹:۵۰ صبح به وقت محلی از طبقه اول ساختمان که رستوران‌ها و سایر مشاغل در آن قرار داشتند، گزارش شد.

مقامات آتش‌نشانی ۵۱ کامیون آتش‌نشانی و یک بالگرد را برای مقابله با شعله‌های آتش اعزام کردند.

حدود ۴۰ متر مربع، از جمله بخش‌هایی از ساختمان و یک سازه مجاور، قبل از اینکه آتش تقریباً سه ساعت بعد تا حد زیادی تحت کنترل قرار گیرد، در آتش سوخت.

پلیس و مقامات آتش‌نشانی همچنان در حال بررسی علت آتش‌سوزی هستند.

این مکان در قلب منطقه تفریحی می‌نامی اوساکا، منطقه‌ای شلوغ و پر از گردشگران و خریداران، قرار دارد.

کد خبر 6565084

