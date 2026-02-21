کشته شدن سرباز فرانسوی نزدیک پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مسئولان فرانسوی اعلام کردند که الکساندر لانکبین سرباز این کشور در جریان یک شب نشینی همراه با مصرف مشروبات الکلی بر اثر اصابت یک گلوله اشتباهی به سرش کشته شد.

بر اساس این گزارش، حادثه مذکور در داخل یک پادگان نظامی نزدیک پاریس رخ داده است.

دفتر دادستانی کل پاریس اعلام کرد که تعدادی از سربازان فرانسوی با وجود ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی این مشروبات را در محل حادثه طی شب مصرف کردند.

همچنین گزارش شده که چهار سرباز دیگر در خصوص این پرونده بازداشت شده اند.