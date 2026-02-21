۷ گردشگر چینی پس از سقوط وسیله نقلیه در دریاچه بایکال روسیه غرق شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، به گفته کنسولگری، این وسیله نقلیه حامل ۸ گردشگر چینی بود که در یخ فرو رفت. یکی از گردشگران موفق به فرار شد و نجات یافت، در حالی که ۷ نفر دیگر جان خود را از دست دادند.

پس از اطلاع از این حادثه، کنسولگری چین در ایرکوتسک بلافاصله مکانیسم واکنش اضطراری خود را فعال کرد، فوراً با مقامات روسی تماس گرفت و از آنها خواست که تمام تلاش خود را برای انجام عملیات نجات و بازیابی و تعیین علت حادثه در اسرع وقت انجام دهند.

مقامات کنسولگری برای کمک به رسیدگی به عواقب بعدی به محل حادثه اعزام شده‌اند.