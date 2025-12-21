تصادف رانندگی در روسیه ۶ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، به گفته اداره منطقه‌ای وزارت کشور، یافته‌های اولیه نشان می‌دهد که یک کامیون ولوو که در بزرگراه R-۴۰۲ به سمت شهر اومسک در حرکت بود، وارد لاین مخالف شده و با یک اتوبوس مسافربری PAZ که در مسیر اومسک-کروتینکا در حال حرکت بود، برخورد کرده است.

پلیس اعلام کرد که برخورد اولیه باعث تصادف زنجیره‌ای شامل یک خودروی تویوتا، دو کامیون کاماز و ولوو شد.

مقامات انتظامی اعلام کردند که راننده اتوبوس بعداً هنگام انتقال با آمبولانس بر اثر جراحات وارده درگذشت. پنج مسافر اتوبوس قبل از رسیدن نیروهای امدادی در محل حادثه کشته شدند.