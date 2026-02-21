ورود سیب زمینی و پیاز به کالابرگ از ۱۵ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امکان خرید میوه و خرما با کالابرگ از ۱۵ اسفند خبر داد و گفت: اقلامی مانند سیبزمینی، پیاز، خرما و پرتقال به فهرست کالاهای مشمول کالابرگ اضافه میشود تا سبد حمایتی خانوارها متنوعتر شود.
ایمان زنگنه در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد با اشاره به تفاهم صورتگرفته میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، اظهار کرد: با اتکا به ۹ هزار تعاونی روستایی و عرضهکنندگان خرد، این اقلام به سبد کالابرگ افزوده شده است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۶۸ هزار فروشگاه در سراسر کشور در این طرح مشارکت دارند که ۲۲ درصد آنها فروشگاههای زنجیرهای و ۷۸ درصد فروشگاههای خرد هستند و همگی ضوابط اعلامشده را رعایت میکنند.
سخنگوی معاونت رفاه با بیان اینکه چالش دریافت کارمزد در فروشگاهها برطرف شده است، تصریح کرد: تسویهحساب با فروشگاهها بهصورت روزانه انجام میشود و هیچ فروشگاهی طلبی از وزارت تعاون ندارد. خرید با کالابرگ نیز مشابه خرید نقدی از فروشگاههاست.
وی تأکید کرد: دریافت هرگونه کارمزد از مردم توجیه قانونی ندارد و در صورت مشاهده تخلف، با متخلفان برخورد میشود و حتی ممکن است تمام پایانههای فروش مربوط به مجموعه متخلف قطع شود.
سخنگوی معاونت رفاه خاطرنشان کرد: فروشنده حق ندارد مصرفکننده را مجبور به خرید کالای خاص یا استفاده از کل اعتبار از یک فروشگاه کند. همچنین کالابرگ قابلیت فروش به غیر، تنزیل قیمت یا نقد کردن را ندارد و این اقدامات تخلف محسوب میشود.
زنگنه درباره افرادی که موفق به دریافت کالابرگ نشدهاند، توضیح داد: در برخی موارد ساختار خانواده تغییر کرده است؛ مانند وقوع طلاق یا تشکیل خانواده جدید. این تغییرات باید در سازمان ثبت احوال ثبت و تأیید شود.
وی افزود: اطلاعات خانوارها بهصورت پارامتریک و در دهم هر ماه به وزارت تعاون منتقل و در سامانههای مربوطه ثبت میشود. افرادی که همچنان ساختار خانواده آنها تأیید نشده، باید با مراجعه به سامانه هدفمندی یارانهها به نشانی www.hadafmandi.ir یا سامانه ثبت احوال به نشانی NCR.ir نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.
سخنگوی معاونت رفاه در پایان گفت: پس از ارسال اطلاعات از سوی دو سامانه هدفمندی و NCR و تایید از سوی این دو سامانه پس از 48 ساعت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعمال تغییرات را در همان روز انجام داده و اعتبار روی کالابرگ افراد شارژ می شود.
