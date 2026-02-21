قیمت انواع میوه در تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع میوه به شرح زیر اعلام شد:

آناناس طلایی کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

انار کیلویی ۹۵ هزار تومان

انگور شاهرودی کیلویی ۱۱۷ هزار تومان

به کیلویی ۱۰۲ هزار تومان

پاپایا (تولید داخل) کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

پرتقال آبگیری کیلویی ۴۱ هزار تومان

انواع پرتقال تامسون کیلویی ۷۳ هزار تومان

پرتقال تو سرخ کیلویی ۷۱ هزار تومان

پرتقال رسمی کیلویی ۵۳ هزار تومان

توت فرنگی کیلویی ۱۹۰ هزار تومان

انواع خرمالو کیلویی ۱۰۰ هزار تومان

خرما خارک (زرد طلایی) کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

خرما خارک (قرمز جگری) کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

خیار گلخانه ای کیلویی ۵۸ هزار تومان

زنجبیل تازه کیلویی ۳۲۰ هزار تومان

سیب زرد لبنان کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

سیب قرمز لبنان کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

سیب سبز کیلویی کیلویی ۹۹ هزارتومان

کیوی کیلویی ۱۱۰ هزار تومان

انواع گلابی کیلویی ۱۳۰ هزار تومان

انواع گریپ فروت کیلویی ۵۰ هزار تومان

لیمو شیرین کیلویی ۱۳۰ هزار تومان

لیمو ترش سنگی کیلویی ۱۹۲ هزار تومان

انواع لیموترش کیلویی ۱۶۰ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد بالای ۱۲۰ گرم کیلویی ۱۶۵ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد زیر ۱۲۰ گرم کیلویی ۱۶۰ هزار تومان

میوه کاکتوس زرد و قرمز در بسته های حداقل ۳۰۰ گرم کیلویی ۱۱۰ هزار تومان

نارنگی کینو کیلویی ۱۰۳ هزار تومان

نارنگی بندری کیلویی ۱۱۰ هزار تومان

انواع نارنگی کیلویی ۹۷ هزار تومان

انواع نارگیل کیلویی ۱۷۰ هزار تومان

هندونه بالای ۳ کیلوگرم کیلویی ۲۰ هزار تومان

هندونه زیر ۳ کیلوگرم کیلویی ۱۸ هزار تومان

