به گزارش خبرنگار مهر سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی خبر داد و اظهار کرد: خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شامل سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) در دهک‌های اول تا سوم، از امروز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ می‌توانند برای خرید اقلام مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه‌های تحت پوشش مراجعه کنند.

وی با اشاره به زمان‌بندی استفاده سایر دهک‌ها افزود: دهک‌های اول تا سوم از روز جمعه ۱۹ دی‌ماه، دهک‌های چهارم تا هفتم از دوشنبه ۲۲ دی‌ماه و سایر خانوارها نیز از یکشنبه ۲۸ دی‌ماه امکان استفاده از اعتبار کالابرگ را خواهند داشت و در صورتی که اعتبار هر ماه به‌طور کامل مصرف نشود، مانده اعتبار به ماه‌های بعد منتقل می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای خانوارها وجود ندارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر اینکه استفاده از اعتبار ماه‌های بعدی منوط به اعلام رسمی خواهد بود، اظهار کرد: طرح جدید کالابرگ الکترونیکی با تصمیم دولت و با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا می‌شود.

حسینی‌شیروانی ادامه داد: در این مرحله، اعتبار چهارماهه به‌صورت یکجا به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز شده است که معادل چهار میلیون تومان به ازای هر نفر بوده و خانوارها می‌توانند هر ماه، پس از اعلام رسمی، از اعتبار خود استفاده کنند.

وی درباره اقلام مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی تصریح کرد: اقلام کالایی این طرح شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم‌چرب، ماست کم‌چرب و پنیر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به ویژگی‌های طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: مشمولان می‌توانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیین‌شده را خریداری کنند و هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب برند خاص وجود ندارد. همچنین در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت توسط خریدار پرداخت می‌شود.

حسینی‌شیروانی با اشاره به اینکه امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست، تصریح کرد: اعتبار هر ماه به ماه‌های بعد منتقل می‌شود و خریداران می‌توانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروه‌های کالایی مشخص‌شده انتخاب کنند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه خرد و عمده و همچنین ۱۱ فروشگاه زنجیره‌ای شامل افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلی‌مارکت، رفاه، گندم، مینومارت، هایپرفامیلی، هفت، شیرین عسل و وال‌مارکت در سراسر کشور اجرا می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران درباره راه‌های استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌ها گفت: استعلام مانده اعتبار از طریق اپلیکیشن «شمیم»، پیام‌رسان «بله»، کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و همچنین صندوق‌های فروشگاهی امکان‌پذیر است.

حسینی‌شیروانی با هشدار نسبت به پیام‌ها و لینک‌های جعلی تأکید کرد: هموطنان تنها به پیامک‌های رسمی ارسال‌شده از سرشماره V.Refah اعتماد کنند و مراقب سوءاستفاده کلاهبرداران باشند.

وی تصریح کرد: مشمولیت در طرح جدید کالابرگ ارتباطی با شماره دهک‌ها ندارد و تمامی یارانه‌بگیران فعلی، حذف‌شدگان یک‌سال اخیر، بازنشستگان و کارمندان به‌صورت خودکار مشمول این طرح هستند و نیازی به ثبت درخواست یا مراجعه به سامانه‌ها ندارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: سایر افرادی که جزو این گروه‌ها نیستند، می‌توانند از روز شنبه ۲۰ دی‌ماه با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir و به مدت ۱۵ روز، درخواست خود را ثبت کنند. همچنین در صورت بروز تخلفات فروشگاهی، شهروندان می‌توانند شکایت خود را از طریق اپلیکیشن «شمیم» ثبت کنند که با متخلفان طبق قوانین برخورد خواهد شد.