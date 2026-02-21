ماجرای وقفه موقت در اعزام تعدادی از زائران عمره چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: در پی انتشار مطالبی در برخی رسانه های فضای مجازی درباره بلاتکلیفی زائران در فرودگاه بین المللی امام خمینی، به اطلاع می رسانیم موضوع مطرح شده ناشی از برداشت شتابزده از یک وقفه موقت در روند اعزام عمره بوده است.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، وقفه ایجادشده صرفاً مربوط به تعداد معدودی از زائران بوده که روادید آنان با تأخیر صادر شد.



این مسئله خارج از فرآیند اجرایی داخلی بوده و ناشی از خطا و کوتاهی شرکت طرف قرارداد عربستانی در عدم صدور به‌موقع ویزا بوده است؛ در همان ساعات اولیه نیز مدیران سازمان در کنار کاروان حضور یافته و روند پیگیری موضوع را به‌صورت میدانی دنبال کردند.

با هماهنگی و مساعدت صورت‌گرفته، این زائران تا زمان صدور ویزا به هتل فرودگاه منتقل شدند و در شرایط مناسب اسکان یافتند. بلافاصله پس از صدور روادید، اعزام آنان انجام شد.

این زائران هم‌اکنون در کشور عربستان سعودی حضور داشته و برنامه سفر ایشان مطابق زمان‌بندی در حال اجراست.