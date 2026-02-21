برگزاری نمایشگاه نقاشی یک هنرمند و ۱۴۰ کارگاه تجسمی در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تن مدیر بخش هنر و رسانه سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از برگزاری ۱۴۰ کارگاه عملی تخصصی در حوزه هنرهای تجسمی و صنایع دستی خبر داد و گفت: این کارگاه‌ها با هدف ارتقای سطح دانش هنری و ایجاد فضای تعامل میان هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: در طول ایام نمایشگاه، ۱۴۰ کارگاه در ایام برگزاری نمایشگاه در قالب‌های متنوع هنری برگزار خواهد شد که هر یک به یکی از شاخه‌های هنرهای تجسمی و صنایع دستی اختصاص دارد.

تن تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم با دعوت از اساتید و هنرمندان که غالباً از قشر ایثارگر هستند در این حوزه، فضایی آموزشی و کاربردی برای مخاطبان فراهم کنیم.

وی افزود: این کارگاه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که شرکت‌کنندگان علاوه بر آشنایی با مبانی نظری، بتوانند از تجربه‌های عملی اساتید نیز بهره‌مند شوند.

مدیر بخش هنر و رسانه سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، هدف از برگزاری این کارگاه ها را تقویت مهارت‌های هنری، کشف استعدادهای نو و ایجاد بستر تعامل میان هنرمندان و علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی عنوان کرد و گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این بخش در ایام برگزاری نمایشگاه، در کارگاه‌های مورد نظر خود شرکت کنند و از برنامه‌های آموزشی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

نمایشگاه آثار نقاشی محمدکاظم حسنوند در نمایشگاه قرآن

آثار ارائه‌شده در نمایشگاه نقاشی آثار محمدکاظم حسنوند، جلوه‌هایی از مضامین قرآنی، مفاهیم معنوی و مقاومت اسلامی را در قالب هنر نقاشی به تصویر می‌کشند.

حسنوند، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس از هنرمندان فعال در حوزه هنرهای تجسمی است که با تمرکز بر مضامین دینی، آئینی و مفاهیم معنوی شناخته می‌شود. سبک کاری پست مدرن و تلفیقی از رئالیسم و بیان مفهومی است و در آثار او استفاده از رنگ‌های گرم، نورپردازی و ترکیب‌بندی‌های نمادین جایگاه ویژه‌ای دارد. حسنوند تلاش می‌کند مفاهیم قرآنی و ارزش‌های انسانی را با بیانی بصری و قابل درک برای مخاطب امروز ارائه دهد.

سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم هر ساله با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و معرفی ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای کشور برگزار می‌شود و بخش هنر و رسانه آن به ارائه آثار هنرمندان در حوزه‌های مختلف تجسمی، گرافیک، خوشنویسی و هنرهای نوین اختصاص دارد. علاقه‌مندان می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده با حضور در مصلی امام خمینی (ره) از این نمایشگاه بازدید کنند.