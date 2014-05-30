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۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۲۵

به مناسبت ارتحال امام (ره)

حبیب‌الله صادقی در «سوگواره رنگ‌ها» تابلوی نقاشی خلق می‌کند

حبیب‌الله صادقی در «سوگواره رنگ‌ها» تابلوی نقاشی خلق می‌کند

حبیب‌الله صادقی هنرمند نقاش کشور در كارگاه آموزشی و نمایشگاه آثار نقاشی «سوگواره رنگ‌ها» که به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) روزهای 11 و 12 خردادماه در برج میلاد برپا می‌شود، به صورت زنده به خلق اثر می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «سوگواره رنگ‌ها» به همت مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری و با مشاركت ستاد مركزی بزرگداشت امام خمینی (ره) متشكل از آثار نقاشی 30 هنرمند استان كشور برپا می‌شود. هم‌زمان در این برنامه 2 روزه كارگاه‌های آموزشی نقاشی برگزار می‌شود كه علاقه‌مندان می‌توانند در این كارگاه‌ها شركت کنند.

از مهمترین بخش‌های این برنامه حضور حبیب‌الله صادقی در نمایشگاه است كه به طور زنده به خلق اثر می‌پردازد.

صادقی از نقاشان شناخته شده در عرصه نقاشی با موضوعات دفاع مقدس و انقلاب اسلامی است.

این كارگاه و نمایشگاه روزهای یكشنبه و دوشنبه 11 و 12 خردادماه از ساعت 9 صبح الی 8 شب در برج میلاد تهران آماده استقبال از هنرمندان و علاقه مندان به هنر نقاشی است.

کد مطلب 2301535

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