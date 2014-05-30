به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «سوگواره رنگ‌ها» به همت مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری و با مشاركت ستاد مركزی بزرگداشت امام خمینی (ره) متشكل از آثار نقاشی 30 هنرمند استان كشور برپا می‌شود. هم‌زمان در این برنامه 2 روزه كارگاه‌های آموزشی نقاشی برگزار می‌شود كه علاقه‌مندان می‌توانند در این كارگاه‌ها شركت کنند.

از مهمترین بخش‌های این برنامه حضور حبیب‌الله صادقی در نمایشگاه است كه به طور زنده به خلق اثر می‌پردازد.

صادقی از نقاشان شناخته شده در عرصه نقاشی با موضوعات دفاع مقدس و انقلاب اسلامی است.

این كارگاه و نمایشگاه روزهای یكشنبه و دوشنبه 11 و 12 خردادماه از ساعت 9 صبح الی 8 شب در برج میلاد تهران آماده استقبال از هنرمندان و علاقه مندان به هنر نقاشی است.