۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

ققنوس نشر دارخوین از خاکستر دی‌ماه برخاست

ققنوس نشر دارخوین از خاکستر دی‌ماه برخاست

نخستین اثر نشر دارخوین پس از حادثه آتش‌سوزی دی‌ماه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشر دارخوین نخستین کتاب خود را پس از حادثه آتش‌سوزی دی‌ماه که در جریان ناآرامی‌های اخیر رخ داد، منتشر کرد. کتاب «بزرگ‌مرد کوچه» با محوریت روایت زندگی شهید غلامرضا ماجدی، تازه‌ترین عنوان این ناشر است که به زندگی و سیره یکی از شهدای شهرستان نی‌ریز می‌پردازد.

این اثر به قلم آرزو حقیقی نگاشته شده و روایتگر زندگی شهید غلامرضا ماجدی از تولد تا شهادت است؛ جوانی که در تیرماه ۱۳۴۵ در نی‌ریز متولد شد و در ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۶۴، در ۱۹ سالگی، در منطقه فاو ـ ام‌القصر و در جریان عملیات والفجر ۸ به شهادت رسید. پیکر این شهید پس از ۱۲ سال تفحص و شناسایی به کشور بازگشت و در گلزار شهدای نی‌ریز به خاک سپرده شد.

«بزرگ‌مرد کوچه» با رویکردی روایی و مستند، به بازخوانی زندگی فردی، خانوادگی و حضور شهید در جبهه‌های جنگ می‌پردازد و تلاش دارد تصویری از فضای اجتماعی آن دوره و نقش جوانان شهرستان نی‌ریز در سال‌های دفاع مقدس ارائه دهد.

انتشار این کتاب، نخستین فعالیت رسمی نشر دارخوین پس از حادثه آتش‌سوزی دی‌ماه ۱۴۰۴محسوب می‌شود.

کد خبر 6755107
زهرا اسكندری

