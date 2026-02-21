گوگل پلی با کمک هوش مصنوعی ۱.۷۵ میلیون اپ مخرب را مسدود کرد

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از انگجت، این رقم نسبت به ۲.۳۶ میلیون اپ حذف شده در ۲۰۲۴ میلادی بسیار کمتر است. دلیل کاهش این شاخص آن است که اقدامات مبتنی بر هوش مصنوعی و چند لایه گوگل هکرها و عاملان بد را حتی از سعی در انتشار اپ های مضر دور کرده است.

گوگل اعلام کرد اکنون بیش از ۱۰ هزار کنترل ایمنی روی هر اپ انجام می دهد و روند بازبینی آنها را حتی پس از انتشار ادامه می دهد. این شرکت با کمک جدیدترین مدل های هوش مصنوعی مولد به بازبین های انسانی کمک می کند الگوهای مخرب بیشتری را با سرعت بالاتر کشف کند. همچنین این شرکت ۱۶۰ میلیون رده بندی اسپم را مسدود کرد و از کاهش میانگین ۰.۵ ستاره‌ای رتبه‌بندی اپ هایی که هدف بمباران نظرات قرار گرفته بودند، جلوگیری کرد. در نهایت گوگل اجازه نداد ۲۵۵ هزار اپ دسترسی بیش از اندازه به داده های حساس کاربراندر ۲۰۲۵ میلادی دست یابند. این در حالی است که شاخص مذکور در سال قبل ۱.۳ میلیون اپ بود.

در این میان «گوگل پلی پروتکت» سیستم دفاع اندروید این شرکت بیش از ۲۷ میلیون اپ مخرب بد را ردیابی و به کاربران هشدار فرستاد یا آنها را غیرفعال کرد. این شرکت همچنین اضافه کرد ویژگی مذکور گوگل پلی قابلیت محافظت درمقابل کلاهبرداری را افزایش داده به طوریکه اکنون ۲.۸ میلیارد دستگاه اندروید در ۱۸۵ بازار را در برمی گیرد و ۲۶۶ میلیون تلاش مخرب برای نصب اپ ها را مسدود کرد.

طرح هایی مانند احراز هویت توسعه دهنده نرم افزار، کنترل های اجباری پیش از ارائه اپ و الزامات تست اکو سیستم گوگل پلی را قدرتمندتر کرده و مسیرهایی که به عاملان بد اجازه ورود می دهند را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. گوگل در یک پس وبلاگی نوشت: در سال جاری ما همچنان به سرمایه گذاری در سیستم های دفاعی مبتنی بر هوش مصنوعی ادامه می دهیم تا قبل از ظهور تهدیدها آماده باشیم و توسعه دهندگان اپ اندروید را به ابزارهای مورد نیاز برای ساخت ایمن اپ ها مجهز کنیم.