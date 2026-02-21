اپ مرورگر هوش مصنوعی آیفون در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «۹ تا ۵ مک»، پرپلکسیتی کامت را برای آیفون در اپ استور به همراه یک صفحه پیش‌خرید فهرست کرده است. نسخه آیفون مرورگر هوش مصنوعی Perplexity قرار است در ۱۱ مارس منتشر شود. این فهرست شامل پیش‌نمایشی از ظاهر Comet برای آیفون است:

این ابزار هم مشابه کامت برای مک روی قابلیت های جستجو و چت مبتنی بر هوش مصنوعی تمرکز کرده است. کامت یک مرورگر مبتنی بر هوش مصنوعی است که مانند یک دستیار شخصی و شریک همفکر عمل می کند. این مرورگر تمرکز فرد را ارتقا می دهد و فعالیت های کاری را انجام می دهد. کامت قادر به انجام جستجوی هوش مصنوعی یکپارچه، محتوای آنی و اتوماسیون در وب سایت های مختلف، خلاصه سازی، خرید، زمانبندی واجرای جستجو به طور مستقیم از طریق مرورگر است.

با توجه به فهرست شدن کامپ در اپ استورف به نظر نمی رسد نسخه کامت برای آی پد برای عرضه در ماه مارس آماده باشد. در حال حاضر کامت برای مک، ویندوز و اندروید اراه شده است. کاربران می توانند اپ کامت برای آیفون را اکنون پیش سفارش دهند تا هنگام عرضه آن در ۱۱ مارس به طور خودکار آن را دانلود کنند.