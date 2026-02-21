داسیلوا خواستار احترام به حاکمیت ملی ونزوئلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «لولا دا سیلوا» رئیس‌جمهوری برزیل اعلام کرد اگر قرار است نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا محاکمه شود این محاکمه باید در دادگاه‌های ونزوئلا و نه در دادگاه‌های خارجی از جمله آمریکا برگزار شود.

وی خواستار احترام به حاکمیت ملی کاراکاس شد و گفت: نباید مسائل داخلی ونزوئلا با دخالت خارجی حل شود.

در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۶، آمریکا با تجاوز به خاک ونزوئلا رئیس جمهوری وقت ونزوئلا را ربود.

کشورهای مختلف جهان، اقدام واشنگتن را آدم‌ربایی و نقض قوانین بین المللی اعلام و محکوم کردند.

دلسی رودریگز معاون مادورو به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرده و خواستار آزادی رئیس جمهوری قانونی این کشور شده است.

مادورو پیش از ربایش اعلام کرده بود که هدف نهایی آمریکا تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا و غارت ثروت ملی این کشور است.