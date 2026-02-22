هشدار رودریگز درباره اقدامات راست افراطی در ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دلسی رودریگز» رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا گفت: کشور باید مسیر ثبات، آشتی ملی، انسجام و وحدت را بپیماید.

وی افزود: وحدت ملی، حفاظت از تمامیت ارضی کشور و تأمین آتیه نسل جوان راه‌های رسیدن به ثبات در ونزوئلا هستند.

این مقام ونزوئلایی درباره نفرت‌پراکنی گروه های راست افراطی در ونزوئلا هشدار داد و گفت: فاشیست‌ها خواهان نابودی ونزوئلا هستند اما آنها بدانند که گزینه مردم ما نیستند.

آمریکا در ماه ژانویه، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را ربود. از آنزمان، رودریگز جانشین وی به عنوان رئیس جمهوری موقت کشور را اداره می کند.

اگرچه آمریکا در ظاهر اعلام کرده که خواهان روی کار آمدن راست افراطی در ونزوئلا نیست اما اقدامات واشنگتن موجب قدرت گرفتن گروه های تندرو افراطی در کاراکاس شده است.