اقدام دولت موقت ونزوئلا در رابطه با متحد «مادورو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، دولت ونزوئلا اعلام کرد «الکس ساب»، وزیر پیشین صنایع و از متحدان نزدیک نیکلاس مادورو رئیسجمهور سابق را به آمریکا مسترد کرده است.
در بیانیه اداره مهاجرت ونزوئلا آمده است: این اقدام با توجه به آن اتخاذ شد که این شهروند کلمبیایی در ارتکاب جرایم مختلف در آمریکا نقش داشته است.
قانون اساسی ونزوئلا استرداد شهروندان این کشور را ممنوع میکند، اما مقامهای مهاجرتی اعلام کردند ساب شهروند کلمبیاست و به همین دلیل حکم استرداد او به آمریکا صادر شده است.
ساب متهم است که بهعنوان واسطه مالی برای دولت مادورو پولشویی کرده است. وی نخستین بار در سال ۲۰۲۰ در کیپورد به اتهام پولشویی و فساد بازداشت و یک سال بعد به آمریکا مسترد شد.
بعدها یک قاضی آمریکایی بیشتر اتهامات علیه ساب را رد کرد، اما او همچنان با اتهام پولشویی مواجه بود که میتوانست تا ۲۰ سال زندان در پی داشته باشد.
با این حال، ساب در دسامبر ۲۰۲۳ در چارچوب توافق تبادل زندانیان میان واشنگتن و کاراکاس از بازداشت آمریکا آزاد شد و سال بعد از سوی مادورو به عضویت کابینه دولت منصوب شد.
پس از سقوط دولت مادورو و بازداشت او توسط نیروهای آمریکایی در ژانویه ۲۰۲۶، ساب از سوی دولت جدید مورد سوءظن قرار گرفت.
دلسی رودریگز رئیسجمهور موقت ونزوئلا که پیشتر معاون مادورو بود، ساب را از کابینه برکنار و از همه سمتهایش عزل کرد.
همسر او «کامیلا فابری» که معاون وزیر ارتباطات بینالملل بود نیز در فوریه از سمت خود کنار گذاشته شد.
تحلیلگران معتقدند استرداد ساب به آمریکا میتواند شکافها در ائتلاف شکننده حاکم در کاراکاس را تشدید کند.
