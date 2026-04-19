به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، ویژهبرنامه «ایران.تئاتر.تئاترشهر» در قالب یک رویداد همدلانه و با گرامیداشت یاد و خاطره هنرمندان درگذشته تئاتر در سال ۱۴۰۴، همدردی با هنرمندان آسیبدیده در جنگ رمضان و یادبود شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب روز دوشنبه سی و یکم فروردین با حضور هنرمندان، مدیران و اعضای صنوف مختلف خانه تئاتر، مدیران تماشاخانههای خصوصی و دولتی و فعالان هنرهای نمایشی و برگزاری چند برنامه در سالن انتظار تالار اصلی تئاتر شهر برگزار میشود.
گرامیداشت یاد و خاطره هنرمندان درگذشته تئاتر و سینما در سال ۱۴۰۴، یادبود شهدای مظلوم کودک و نوجوان مدرسه شجره طیبه میناب، اجرای چند قطعه نمایشی با هنرنمایی تعدادی از هنرمندان شاخص عرصه تئاتر و برخی از هنرمندانی که منازلشان در جریان جنگ تحمیلی رمضان آسیب جدی دیده، اجرای چند قطعه موسیقایی با هنرمندی محمد فرشتهنژاد و معرفی برنامه تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر و دیگر تماشاخانههای دولتی و خصوصی از جمله برنامههای مختلف این رویداد هستند.
ویژهبرنامه «ایران.تئاتر.تئاتر شهر» ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۳۱ فروردین در سالن انتظار تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود.
