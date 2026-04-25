«بیست و چهار» دوباره آغاز شد؛ یک قدردانی ویژه از تماشاگران تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، دور جدید اجرای نمایش «بیست و چهار» به نویسندگی و کارگردانی علی حیدری از شامگاه روز جمعه چهارم اردیبهشت در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر آغاز شد.

کورش سلیمانی رئیس مجموعه تئاتر شهر در پایان اولین اجرای دور جدید نمایش «بیست و چهار» تاکید کرد: با تمام وجودم از تمامی تماشاگرانی که هم زمان با آغاز فصل جدید اجراهای تئاتر شهر از نمایش ها استقبال کردند قدردانی می‌کنم. خدا شما را از تئاتر و تئاتر را از شما جدا نکند که با حضور پرشورتان و معجزه‌ای که با حضورتان خلق کردید، انگیزه مضاعفی به گروه های تلاشگر تئاتری دادید تا بتوانند با انرژی بیشتری آثارشان را روی صحنه ببرند. ما اهالی تئاتر خیلی به شما تماشاگران مدیونیم که در سخت‌ترین روزها کنار تئاتر ایستادید. مسیری که امیدوارم در روزهای بهتر سرمنشا اتفاقات موثر دیگری در عرصه تئاتر باشد.

نمایش «بیست و چهار» به نویسندگی و کارگردانی علی حیدری و تهیه‌کنندگی مهراد کائینی در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود. این اثر نمایشی هر شب ساعت ۱۹:۳۰ میزبان مخاطبان است و تلاش دارد با نگاهی تازه به یکی از متون شاخص محمود استادمحمد، روایت متفاوتی را پیش روی تماشاگران قرار دهد.

امیر جوادی، رومینا بختیاری، مرتضی یعقوب‌پور، علیرضا بهرامی، محمدعلی سهامی، محمدعلی تقی‌زاده، امیرمحمد ملکی و حسین شکری گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به مشاور کارگردان: مهران عشریه، دستیار کارگردان: امین مردانی، منشی صحنه: سارا آمره، طراح صحنه: پریناز نجفی، طراح لباس: افسانه فرخی، طراح نور: رضا خضرایی، آهنگسازان: متین صادقی و اشکان جوبه، طراح سه‌بعدی: ستاره الطافی، طراح ویدئو مپینگ: صابر شعبانلو، طراح گریم: زهرا شمس، طراح پوستر، تیزر و بروشور: حمیدرضا شاهپسند، مشاور رسانه: ناصر ارباب و عکاسان: سهیل صحرانورد، گلناز فخاریان‌زاده و صالح صاحب‌الداری اشاره کرد.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سامانه تیوال مراجعه کنند.