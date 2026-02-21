به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در آیین رونمایی از ایستگاه شارژ خودروهای برقی کیانشهر و اتوبوس‌های دوکابین ۱۸ متری که در قالب دویست‌ویازدهمین پویش امید و افتخار برگزار شد، از نوسازی یک هزار و ۷۶۴ دستگاه اتوبوس در این دوره از مدیریت شهری خبر داد و اظهار کرد: این رقم در مقایسه با عملکرد ۱۶ سال منتهی به این دوره که یک هزار و ۵۸۴ دستگاه بود، بیانگر رکوردشکنی بی‌سابقه در خرید و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت است.

علیرضا زاکانی شهردار تهران اعلام کرد: ۳ هزار و ۷۵ میلیارد تومان ارزش اعتباری اتوبوس‌ها و ایستگاه شارژ است و همچنین ۱۵۵ اتوبوس و بزرگترین ایستگاه شارژ به مرحله افتتاح رسیده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۷۶۴ اتوبوس نوسازی شده است که اتوبوس‌های ۲۶ متری در گام نخست در خط یک فعال خواهند شد.

زاکانی بیان داشت: در دهه ۸۰ بالغ بر سه هزار دستگاه اتوبوس برای تهران توسط دولت خریداری شد. در دهه ۹۰ عملاً هیچ گونه خریدی در این حوزه صورت نپذیرفت. در سال ۱۴۰۰ و در دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی، ۲۷۱ دستگاه اتوبوس خریداری شد که البته قرار بود این رقم به حدود یک هزار و ۱۰۰ دستگاه برسد، اما با شهادت ایشان این روند متوقف شد. تأکید می‌کنم این ۲۷۱ دستگاه جدا از یک هزار و ۷۶۴ دستگاه نوسازی‌شده در این دوره محسوب می‌شود.

زاکانی با تأکید بر عزم مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان خاطرنشان ساخت: افزون بر این رقم، قراردادهای متعددی برای خرید اتوبوس منعقد شده است که به‌زودی وارد خطوط خواهند شد. این اقدامات حاکی از اراده جدی مدیریت شهری برای فراهم‌آوردن شرایط مطلوب سفر برای شهروندان با تنوع بالایی از اتوبوس‌های سه‌کابین تا تک‌کابین است که چهره شهر را دگرگون و رفاه شهروندان را تأمین کرده است.

توقف روند ورود اتوبوس‌های پشت درهای بروکراسی و محدودیت‌های داخلی

وی افزود: کلان‌شهر تهران به بیش از این تعداد اتوبوس نیاز مبرم دارد و قراردادهای منعقدشده نیز فراتر از این ارقام است، اما با محدودیت‌هایی خارج از اختیار مدیریت شهری مواجه هستیم. هم‌اکنون اتوبوس‌های داخل گمرک منتظر طی تشریفات اداری و اعمال مقررات توسط یکی از دستگاه‌های اجرایی داخلی می‌باشند. متأسفانه بخشی از مشکلات ما حتی بیش از موانع خارجی، ناشی از بروکراسی و محدودیت‌های داخلی است.

شهردار تهران با اشاره به آسیب‌های واردشده به ناوگان حمل‌ونقل عمومی در جریان ناآرامی‌های دی ماه ۱۴۰۴ گفت: متأسفانه در این شبه‌کودتا که با حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا در کشور طراحی و اجرا شد، حدود ده‌ها دستگاه اتوبوس از مدار خارج شد . به طوری که ۲۲ دستگاه به طور کامل به آتش کشیده شد و مابقی نیز دچار خسارت‌های سنگین شدند. پیام رونمایی امروز این است که مدیریت شهری دارای اراده‌ای راسخ است تا هیچ گونه خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود.

زاکانی با اشاره به جبران سریع خسارت‌های وارده به مجموعه نظارت تصویری شهر افزود: تمامی خسارات وارده به سرعت جبران شد و فرآیند خدمت‌رسانی معطل نماند تا شهروندان دچار اختلال نشوند. تا پایان سال جاری نیز تعداد دیگری از اتوبوس‌ها به ناوگان حمل‌ونقل عمومی افزوده خواهد شد.

وی با تشریح برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه حمل‌ونقل اظهارکرد: در حوزه حمل‌ونقل، هوشمندسازی و توسعه سفرهای ترکیبی به عنوان اولویت اصلی دنبال می‌شود. این برنامه در سه محور اجرایی می‌شود: نخست مناسب‌سازی و توسعه سفرهای ترکیبی، دوم بهینه‌سازی و توسعه خطوط و سوم هوشمندسازی تجهیزات مرتبط با حوزه حمل و نقل عمومی تا شهروندان بتوانند به بهترین نحو از امکانات حمل‌ونقل عمومی بهره‌مند شوند.

افزایش حدود ۳ برابری طول خطوط فیبر نوری؛ به‌زودی

شهردار تهران از رونمایی مهم در حوزه هوشمندسازی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در حوزه اینترنت پرسرعت، دو هزار و ۳۰۰ کیلومتر فیبر نوری در تهران داریم که هم‌اکنون قراردادهایی برای توسعه آن تا هفت هزار کیلومتر منعقد شده است. در نتیجه این توسعه زیرساختی شاهد افزایش سرعت اینترنت و هوشمندسازی هستیم تا بیشترین خدمات درب منزل به شهروندان ارائه شود.

زاکانی با اشاره به برنامه‌های توسعه مترو افزود: در حوزه مترو، احداث چهار خط جدید به همراه تکمیل خطوط موجود در دستور کار قرار دارد.

اقدام برای خرید و نوسازی ۱۰ هزار ون

شهردار پایتخت ادامه داد: در بخش ون نیز نوسازی ناوگان در اولویت است و برای خرید ده هزار دستگاه ون برقی اقدام شده است. در مرحله ارزیابی و انتخاب شرکت تأمین‌کننده هستیم و تبصره‌های لازم هم در بودجه برای تحقق این امر گنجانده شده است.

وی با تاکید بر مذاکره با وزیر صنعت، معدن و تجارت برای برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها گفت: مقرر شده است سیصد هزار دستگاه موتورسیکلت کار شهر تهران به موتورسیکلت برقی تبدیل شود تا پایتخت از آشفتگی ترافیکی و آلودگی هوای مزمن نجات یابد.

شهردار تهران با اشاره به پروژه‌های عمرانی در مناطق جنوبی شهر تصریح کرد: در منطقه ۱۵، پروژه ۲۸۰ هکتاری برای احداث ورزشگاه ۵۰ هزار نفری با تمامی ملحقات و زیرساخت‌های مورد نیاز در نظر گرفته شده است. مناطق ۱۸ و ۱۹ نیز با چنین پروژه‌های کلانی مواجه هستند و به‌زودی سیمای جنوب شهر متحول خواهد شد.

زاکانی با تأکید بر محرومیت‌زدایی از مناطق جنوبی پایتخت خاطرنشان کرد: عقب‌افتادگی مناطق جنوبی تهران بسیار چشمگیر بود. به همین دلیل ۶۶ درصد از کل پروژه‌های تعریف‌شده مدیریت شهری ششم در پایین خط میدان انقلاب متمرکز شده است.

شهردار تهران در پایان گفت: آنچه دشمن را در نیات شوم خود مأیوس می‌سازد، امیدواری مردم ایران است و ما موظفیم با خدمت‌رسانی صادقانه و مؤثر، امید شهروندان را افزایش دهیم.