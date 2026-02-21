کشف ۲۵ فقره کلاهبرداری اینترنتی در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان پیش از ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی مراجعه چند شهروند به پلیس فتا دورود مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب شخصی آنها مراتب در دستور کار پلیس فتای این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس فتا پس از بررسی‌های همه‌جانبه و با بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی و علمی موفق شدند شش نفر را دراین‌رابطه شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی دورود با بیان اینکه ۲۵ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرائم سایبری از متهمان کشف و مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال وجوه برداشتی شکات به‌حساب آنها برگشت داده شد تصریح کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.