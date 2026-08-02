انهدام انبار احتکار ملزومات بهداشتی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، مأموران پلیس از فعالیت یک انبار در محدوده شورآباد که اقدام به احتکار انواع ملزومات بهداشتی می‌کرد، مطلع شدند و رسیدگی به موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از تکمیل بررسی‌های اطلاعاتی و اطمینان از صحت موضوع، تیم عملیاتی پلیس با هماهنگی‌های لازم به محل اعزام شد و در یک عملیات غافلگیرانه موفق به شناسایی و بازرسی از انبار مورد نظر شد.

سردار افشاری ادامه داد: در بازرسی از این محل، ۵۸۳ هزار و ۲۷۲ عدد انواع ملزومات بهداشتی شامل مایع دستشویی، شامپو، وایتکس، دستمال کاغذی و سایر اقلام بهداشتی کشف شد که بررسی‌ها نشان داد کالاهای موجود فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی بوده و به‌صورت غیرمجاز نگهداری می‌شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهم اظهار کرد: پس از کشف کالاهای احتکارشده، پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه اقلام کشف‌شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف‌شده را بیش از ۷ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی با هرگونه احتکار، قاچاق و اخلال در نظام توزیع کالا برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

سردار افشاری همچنین از شهروندان خواست در صورت اطلاع از محل‌های نگهداری کالای قاچاق یا احتکارشده و یا مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه، مراتب را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و برخورد قانونی اقدام شود.