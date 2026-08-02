جزئیات برگزاری راهپیمایی جاماندگان حسینی؛ برپایی ۳۵۰۰ موکب در طول مسیر

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح مراسم جاماندگان حسینی تهران با شعار "در مسیر حسین (ع)" با سخنرانی محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران امروز یکشنبه ۱۱ مردادماه برگزار شد.

وی با اشاره با برگزاری چندین ساله راهپیمایی جاماندگان اربعین به برنامه های امسال اشاره کرد و گفت: این مراسم‌ روز سه شنبه ۱۳ مرداد از ساعت ۶ صبح از میدان آئینی امام حسین (ع) تا حرم عبدالعظیم (ع) برگزار می‌شود.

اعلمی بیان کرد: تفاوت اصلی مراسم امسال فقدان رهبر شهید است که تقریبا همه مراسم تحت الشعاع این موضوع خواهد بود. بیش از ۱۵۰ شب مردم در خیابان ها حضور دارند و این امتداد مسیر اربعین هست که پیام خونخواهی را صادر می کند.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از هماهنگی همه مجموعه های شهرداری برای برگزاری هر چه بهتر این برنامه یاد کرد و بیان داشت: تمهیدات لازم در مجموعه های درون شهرداری انجام شده و دستگاه های مختلفی محیای کار هستند. از دستگاه های خدمات رسان تا سپاه تهران همه آماده برگزاری مراسمی پر شور هستند.

وی با اشاره به ثبت نام موکب‌ها گفت: در طول سال‌ها برگزاری این مراسم و آشنایی با موکب داران فعال، موکب داران در سامانه ثبت نام کرده و تعدادی بخش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را انتخاب کردند. قریب به ۲ هزار موکب در این بخش ثبت نام شده و تقریبا همین تعداد نیز با همکاری سپاه تهران ثبت نام شدند. در کنار ۶ هزار پلاک گذاری پیش بینی می‌شود قریب به ۳ هزار و ۵۰۰ موکب مستقر خواهند شد.

اعلمی کار سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را کار تسهیل گری دانست و گروه‌های را مردمی مسئول اصلی برنامه معرفی کرد.

وی به فعالیت‌های فرهنگی در طول مسیر اشاره کرد و گفت: سال گذشته کار هنری کمی مغفول ماند سال گذشته تحربه ای داشتیم و ۴ خیمه هنر را در مسیر تعبیه کردیم و امسال ۱۷ خیمیه هنر محلی برای حضور هنرمندان تدارک دیده شده است. غرفه مرکزی در میدان شوش است. ۳۵ پردیس فرهنگی هنری را در اختیار فرهنگسراها قرار دادیم.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان این نکته که بیش از ۱۰ هزار نیروی سازمان فرهنگی هنری شهرداری پای کار این برنامه هستند افزود:

۴۰ موکب مادر و کودک پیش بینی شده است تا فضایی را برای استراحت محیا کنند. سه بخش برای پخش آثار مرتبط با موضوعات مختلف تدارک دیده شده است‌. در پایان مسیر ایستگاه سلام را پیش بینی کردیم، چون حجم زائران در حرم عبدالعظیم بیش از هر جای دیگریست برای جلوگیری از تجمع در حرم ایستگاه سلام تعبیه شده است.

وی با اعلام اینکه مجموعه سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی با همه ظرفیت خود با افزایش متناسبی پیش بینی های لازم را انجام داده است افزود: قریب به هزار اتوبوس کار انتقال مسافران را برعهده دارند. قریب به ۴۰۰ دستگاه ون تدارک دیده شده. ۹ ایستگاه مترو در طول مسیر با تمام ظرفیت آماده به کار است. آتش نشانی فضایی را برای نصب مه پاش ها آماده کرده و امسال تلاش شده اربعین خنک تری را مردم تجربه کنند. مجموعه آتش نشانی در ۱۰۰ محور امکانات خود را به لحاظ ایمنی پای کار آوردند و ۱۵ غرفه اطفال گمشده طراحی شده است.

اعلمی همچنیت یادآور شد: اولین بار چند رویداد رسانه را با اجرای هنری و پرفورمنس را مرتبط با شهدای جنگ و شهید زهرا گلپایگانی برگزار میکنند.

مساجدی که کمتر از ۵۰۰ متر با مسیر فاصله دارند پای کار آمدند.

وی با دعوت از همه مردم بیان کرد: همه با پرچم های یادلثارات الحسین در مسبر حاضر شوند و این راه منجر به حذف و نابودی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت کار شود.