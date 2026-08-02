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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

پرونده آسیایی چادرملو وارد مرحله جدید شد

پرونده آسیایی چادرملو وارد مرحله جدید شد

یزد - مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با اشاره به تلاش برای احقاق حق باشگاه چادرملو اردکان گفت: استان یزد تا تعیین تکلیف نهایی در کنار نماینده فوتبال خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد هاشمی، از نتایج ملموس پیگیری‌های مستمر مدیریت ورزش استان در پرونده معرفی نماینده سوم فوتبال ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) خبر داد.

وی اظهار داشت: در نشست روز شنبه در محل وزارت ورزش و جوانان با ریاست احمد دنیامالی، وزیر ورزش، نتیجه مستقیم تلاش‌های همه‌جانبه مدیریت ارشد استان و نمایندگان مجلس برای صیانت از حقوق باشگاه چادرملو اردکان است.

هاشمی با اشاره به رویکرد حمایتی استان، افزود: از نخستین لحظاتی که موضوع معرفی نماینده سوم مطرح شد، مجموعه مدیریت ارشد استان با نگاهی مسئولانه، پیگیری حقوق قانونی چادرملو را در دستور کار قرار دادیم تا صدای حق‌خواهی این باشگاه به شکلی شایسته به سطوح کشوری و بین‌المللی منتقل شود.

وی گفت: در این نشست مقرر شد مکاتبات فدراسیون فوتبال با AFC برای شفافیت بیشتر، در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. همچنین تصمیم بر این شد که یک هیئت مشترک از نمایندگان فدراسیون و باشگاه چادرملو جهت پیگیری حضوری موضوع، راهی مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا شود.

مدیرکل ورزش و جوانان یزد در پایان با تأکید بر تداوم این مسیر، خاطرنشان کرد که پیگیری‌ها از مسیرهای رسمی و قانونی تا زمان رسیدگی نهایی به پرونده، با حمایت کامل مدیریت استان ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6905909

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    نظرات

    • مجید IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      1 0
      پاسخ
      حق چادرملو را برگردونید

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