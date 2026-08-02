پیگرد قضایی عاملان آتش سوزی در مزارع مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی گفت: آتش زدن کاه و کلش در اراضی کشاورزی، به‌ویژه در زمین‌های مجاور محورهای مواصلاتی، علاوه بر افزایش احتمال گسترش آتش به سایر اراضی و مزارع و اموال مردم، با ایجاد حجم گسترده‌ای از دود، دید رانندگان را مختل کرده و زمینه وقوع تصادفات خطرناک را فراهم می‌کند.

دادستان مازندران با تأکید بر مسئولیت‌پذیری همگانی، از کشاورزان خواست برای حفظ محیط زیست و پیشگیری از حوادث، از سوزاندن بقایای محصولات خودداری کنند.

عالیشاه تأکید کرد: اقدامات مخاطره‌آمیز علیه بهداشت عمومی، علاوه بر آنکه مورد اعتراض مردم است، طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز جرم محسوب می‌شود و مرتکبان با مجازات‌هایی نظیر حبس، جریمه نقدی و جبران خسارت روبرو خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در پایان از کشاورزان خواست با انتخاب روش‌های ایمن برای مدیریت بقایای محصولات کشاورزی، از هرگونه آتش‌افروزی در حاشیه جاده‌ها خودداری کنند.

وی تاکید کرد: در صورت وقوع تصادف، نقش عامل ایجاد دود منجر به کاهش دید رانندگان و بروز حادثه، توسط پلیس لحاظ خواهد شد.