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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

پیگرد قضایی عاملان آتش سوزی در مزارع مازندران

پیگرد قضایی عاملان آتش سوزی در مزارع مازندران

ساری- دادستان مرکز مازندران با تأکید بر خطرات زیست‌محیطی و بهداشت عمومی آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی، نسبت به پیگرد قضایی عاملان این اقدام در راستای پاسخ به مطالبات عمومی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی گفت: آتش زدن کاه و کلش در اراضی کشاورزی، به‌ویژه در زمین‌های مجاور محورهای مواصلاتی، علاوه بر افزایش احتمال گسترش آتش به سایر اراضی و مزارع و اموال مردم، با ایجاد حجم گسترده‌ای از دود، دید رانندگان را مختل کرده و زمینه وقوع تصادفات خطرناک را فراهم می‌کند.

دادستان مازندران با تأکید بر مسئولیت‌پذیری همگانی، از کشاورزان خواست برای حفظ محیط زیست و پیشگیری از حوادث، از سوزاندن بقایای محصولات خودداری کنند.

عالیشاه تأکید کرد: اقدامات مخاطره‌آمیز علیه بهداشت عمومی، علاوه بر آنکه مورد اعتراض مردم است، طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز جرم محسوب می‌شود و مرتکبان با مجازات‌هایی نظیر حبس، جریمه نقدی و جبران خسارت روبرو خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در پایان از کشاورزان خواست با انتخاب روش‌های ایمن برای مدیریت بقایای محصولات کشاورزی، از هرگونه آتش‌افروزی در حاشیه جاده‌ها خودداری کنند.

وی تاکید کرد: در صورت وقوع تصادف، نقش عامل ایجاد دود منجر به کاهش دید رانندگان و بروز حادثه، توسط پلیس لحاظ خواهد شد.

کد مطلب 6905894

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