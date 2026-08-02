به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، این طرح به صورت نقدی و نقدی-اعتباری، با قیمت قطعی، بدون قرعه‌کشی و با موعد تحویل ۳۰ روز کاری اجرا می‌شود.

متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ یا تا زمان تکمیل ظرفیت (هر کدام زودتر فرا برسد)، با مراجعه به سامانه فروش آنلاین بهمن موتور به آدرس sale.bahman.ir نسبت به ثبت ‌نام و واریز وجه اقدام کنند.

در روش نقدی، فیدلیتی الیت تیپ ۲ با قیمت حدود ۵ میلیارد و ۷۷ میلیون تومان و ریسپکت ۲ با قیمت حدود ۳ میلیارد و ۸۲۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این خودروها با رنگ‌های سفید یا مشکی با تریم مشکی قابل عرضه و موعد تحویل نیز ۳۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعلام شده است. در این روش، سود انصراف سالانه ۱۷.۵ درصد و جریمه تأخیر در تحویل ماهانه ۲.۵ درصد تعیین شده است.

در روش فروش نقدی-اعتباری با قیمت قطعی، مبلغ پیش‌پرداخت فیدلیتی الیت تیپ ۲ معادل ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. برای ریسپکت ۲ نیز پیش‌پرداخت ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در این بخش نیز موعد تحویل ۳۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعلام شده و شرایط سود انصراف و جریمه تأخیر مشابه فروش نقدی است.

بازپرداخت تسهیلات نیز در مدت ۶ ماه انجام می‌شود و اقساط در قالب ۲ فقره چک با سررسیدهای سه‌ماهه دریافت خواهد شد. مبلغ هر چک برای فیدلیتی الیت تیپ دو حدود ۳۶۶ میلیون تومان و برای ریسپکت ۲ حدود ۲۸۶ میلیون تومان با نرخ سود تسهیلات ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین تسویه زودتر از موعد و فک رهن پیش از پایان دوره ۶ ماهه امکان‌پذیر نیست.