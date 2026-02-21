برگزاری نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلیمانی صبح شنبه در جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف همدان اظهار کرد: نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا از ۲۳ تا ۲۷ اسفند در همدان برگزار میشود.
وی ادامه داد: هدف از برپایی این نمایشگاه، تسهیل دسترسی شهروندان به اقلام مورد نیاز شب عید با قیمت مناسب و کاهش فشار هزینههای پایانی سال است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت استان همدان همچنین از برگزاری جشنواره فروش فوقالعاده توسط واحدهای صنفی پوشاک، کیف و کفش خبر داد و افزود: از ۱۶ اسفند، طرح «به وسعت ایران» در قالب فروش فوقالعاده در واحدهای صنفی کیف و کفش، خرازی و انواع پوشاک اجرا میشود و کالاها با ۲۰ درصد تخفیف به مشتریان عرضه خواهد شد.
سلیمانی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاههای بهاره هر ساله یکی از مهمترین برنامههای تنظیم بازار در آستانه نوروز به شمار میرود، ادامه داد: این رویدادها با حذف واسطهها و عرضه مستقیم کالا، به متعادلسازی قیمتها، افزایش قدرت خرید خانوارها و ایجاد رقابت سالم میان تولیدکنندگان و فروشندگان کمک میکند.
در ادامه این جلسه، نرخ زولبیا و بامیه، آش و حلیم و همچنین تعرفه خدمات قالیشویی به تصویب رسید. همچنین بر ضرورت مدیریت و نظارت اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی برای حفظ شأن و حرمت ماه مبارک رمضان از سوی واحدهای صنفی تأکید شد.
