به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسنبکلو،بعد از ظهر شنبه،در جمع خبرنگاران، از پایان عملیات توسعه و تقویت شبکه برق پروژههای مسکن ملی در شهر جدید پرند خبر داد و گفت: زیرساختهای برقرسانی در زمستان ۱۴۰۴ به ۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین برق واحدهای طرح اقدام ملی مسکن در پرند اظهار داشت: با هدف تسهیل در واگذاری انشعابات و آمادهسازی واحدهای مسکن ملی برای تحویل به متقاضیان، این شرکت با همکاری شرکت عمران شهر جدید پرند، طی زمستان سال جاری برنامه گستردهای برای توسعه زیرساختهای برق اجرا کرد.
وی افزود: در این بازه زمانی، نصب ۲ هزار و ۱۴۵ دستگاه کنتور برق تکفاز و سهفاز خانگی انجام شد و عملیات احداث شبکه برق برای سه هزار و ۷۹۹ واحد مسکونی به طور کامل به پایان رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ادامه داد: علاوه بر تأمین برق واحدهای مسکونی، زیرساختهای برق کتابخانه ملکالشعرا بهار در زون ۶ کیسون و بوستان بهمن در شمال فاز ۶ پرند نیز تکمیل و تجهیز شد.
حسنبکلو همچنین از اجرای شبکه روشنایی به طول حدود ۱۰ کیلومتر در فازهای ۳ تا ۶ شهر جدید پرند خبر داد و این اقدامات را گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدماترسانی و آمادهسازی زیرساختهای شهری عنوان کرد.
نظر شما