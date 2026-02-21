یارانه کودکان شارژ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این که بیش از ۲۶۲ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه، اعتبار خرید رایگان سبدغذایی می‌گیرند، از واریز هم زمان سه مرحله برنامه امنیت غذایی کودکان زیر ۵ سال (مراحل ۹، ۱۰ ، ۱۱) به مناسبت ماه مبارک رمضان از تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

وی افزود: با عنایت به دستور رئیس‌جمهور و تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی‌ بر رفع فقر در کشور و در راستای تحقق بخشی از وعده‌های دولت چهاردهم، سرپرستان خانوار بیش از ۲۶۲ هزار کودک زیر ۵ سال مبتلاء به سوء تغذیه که از ابتدای سال به مراکز بهداشتی سراسر کشور مراجعه کرده اند، اعتبار خرید رایگان سبدغذایی در بستر طرح کالابرگ الکترونیکی دریافت می کنند.

وی ادامه داد: برنامه‌های امنیت غذایی و حمایت از کودکان، جزو برنامه‌های محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است و در این راستا، در سال ۱۴۰۲ هفت مرحله و در سال ۱۴۰۳، یازده مرحله این برنامه اجرایی شده و در سال جاری نیز تاکنون ۱۱ مرحله اعتبار تخصیص یافته است.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: خوشبختانه تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۴ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به طور کامل انجام شده است. در همین راستا اعتبار خرید رایگان سبدغذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۶ قلم کالا)، در اختیار سرپرست خانوار دارای کودک مبتلا به سوءتغذیه زیر ۵ سال قرار می‌گیرد که در تاریخ ۳۰ بهمن ماه به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به صورت هم زمان مراحل نهم، دهم و یازدهم طرح کارسازی (شارژ) شده و به ازای هر کودک در دهک‌های ۱ تا ۵ مبلغ ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در دهک‌های ۶ و ۷، مبلغ ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تخصیص یافته است.

اندایش در خصوص نحوه شناسایی کودکان واجد شرایط این طرح افزود: کودکان یادشده از طریق پایش شاخص‌های تن‌سنجی کودک (اندازه‌گیری وزن و قد و مقایسه با منحنی‌های رشد) در پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت به منظور کاهش سوءتغذیه (لاغری، کم‌وزنی وکوتاه‌قدی) شناسایی شده و پس از جمع‌بندی داده‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، اطلاعات مورد نیاز در وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت استحقاق‌سنجی(از طریق آزمون وسع و مبتنی‌بر دهک‌بندی درآمدی خانوار و داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) ارسال می شود.

وی درباره نحوه پرداخت سرانه اعتبار خرید سبدغذایی کودکان که در حساب سرپرست خانوار از طریق طرح کالابرگ الکترونیکی انجام می‌شود، نیز گفت: با توجه به واریز اعتبار سه مرحله به صورت هم زمان، برای تعداد ۲۳۱ هزار و ۵۹۵ کودک دارای سوءتغذیه در دهک‌های یک تا پنج، مبلغ ۳۹ میلیون ریال و برای ۳۰ هزار و ۵۱۵ کودک دارای سوءتغذیه در دهک‌های شش و هفت، مبلغ ۲۴ میلیون ریال(جمعاً ۲۶۲ هزار و ۱۱۰ کودک مشمول) برای تأمین سبدغذایی مشتمل بر اقلام مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، از طریق شبکه ملی اعتبار و شماره‌ملی سرپرست خانوار کارسازی(شارژ) اعتبار شده که اقلام سبد تعیین‌شده در کلیه فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی در دسترس خانوار قرار داشته و قابل خریداری است.

معاون وزیر رفاه تاکید کرد: این مبلغ نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته و هر خانوار می‌تواند طی مهلت یک ماهه، اقلام مشخص شده را خریداری کند.

اندایش اظهار امیدواری کرد که با اجرای این برنامه شاهد کاهش سوءتغذیه کودکان و همچنین ارتقای امنیت غذایی و افزایش کیفیت خدمات مشاوره تغذیه به مادران از طریق کارشناسان تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت و نیز ارتقای سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در زمینه الگوی تغذیه درست و رشد کودکان باشیم.