تنبیه در انتظار متخلفان طرح کالابرگ

به گزارش خبرنگار مهر، طرح کالابرگ برای کمک به معیشت مردم در شرایط نامناسب اقتصادی و تحریمی در دولت سیزدهم تعریف شد.

در ادامه، این طرح در دولت چهاردهم با تغییراتی ادامه پیدا کرد. برخی تخلفات و گزارش‌های مردمی ثبت شده در سامانه طرح کالابرگ و شکایت شهروندان، موجب شد تا موارد غیرقانونی اعلام و نسبت به آن هشدار داده شود.

بنا بر اعلام سامانه طرح کالابرگ، فراینده افزایش صوری وزن کالا، کم‌فروشی، یا دریافت اعتبار بیش از میزان واقعی کالا تخلف محسوب می‌شود.

همچنین اجبار مشتری به استفاده کامل از اعتبار بدون برخورداری از حق انتخاب از دیگر موارد غیرقانونی بوده که در صورت ثبت شکایت با آن برخورد می‌شود.

ثبت فاکتور صوری یا جایگزینی اقلام غیرمجاز در صورتحساب، دریافت یا پرداخت وجه نقد در قبال اختصاص یا تسویه اعتبار کالابرگ، الزام مشتری به خرید برند یا کالای خاص، برخلاف حق انتخاب آزادانه و عرضه کالاهای مخدوش، معیوب یا دارای تاریخ مصرف گذشته، همگی جز تخلفات محسوب شده و در صورت ثبت شکایت با آن برخورد می‌شود. به این ترتیب، در صورت احراز و اثبات هرگونه تخلف، ترمینال پذیرنده متخلف مسدود و اقدامات قانونی لازم مطابق ضوابط و مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.