اسفند ماه آخرین مهلت استفاده از کالابرگ شارژ شده در آذر ماه است

به گزارش خبرنگار مهر، شارژ مرحله جدید کالابرگ کودکان دارای سوءتغذیه و نیز مادران باردار و شیرده در دولت چهاردهم از آذر ماه آغاز شد.

شارژ اعتبار در هر ماه به ازای دو ماه انجام شده و آخرین شارژ مربوط به ۳۰ بهمن بود که مبلغ یکجا واریز شد.

مبلغ شارژ اعتبار خرید رایگان برای سرپرستان خانوار، دهک‌های درآمدی اول تا پنجم دارای کودک مشمول این طرح (سوءتغذیه) ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان و دهک‌های ششم و هفتم، مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ تومان است.

گفتنی است، مجموع مبلغ شارژ شده در ۳ مرحله جدید ۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان به ازای هر کودک دارای سوءتغذیه در دهک‌های اول تا پنجم و مبلغ ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان به ازای هر کودک دارای سوءتغذیه در دهک‌های ششم و هفتم است.

در این مرحله، علاوه بر ۱۱ قلم کالای اساسی کالابرگ، امکان تهیه ۲ قلم دانه‌های مغذی و میوه و سبزیجات نیز فراهم شده است.

بنا بر اعلام سامانه طرح کالابرگ، مهلت خرید و استفاده از اعتبار طرح‌های کالابرگ مرحله پنجم (شارژ شده در آذر ماه) برای کودکان دارای سوءتغذیه و طرح یسنا (مادران باردار و شیرده) حداکثر تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴ است.

ضروری است، سرپرستان مشمولان این طرح نسبت به انجام خرید و بهره‌برداری از اعتبار تخصیص‌یافته، پیش از پایان مهلت مقرر اقدام کنند.