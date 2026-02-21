علی درمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پایان مهلت هشت‌روزه نام‌نویسی، ۳۴۹ داوطلب در حوزه‌های انتخابیه آستارا ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۲۵۶ نفر در بخش مرکزی و ۹۳ نفر در بخش لوندویل حضور یافته‌اند.

وی با اشاره به ترکیب تحصیلی داوطلبان افزود: یک نفر دارای تحصیلات حوزوی، ۱۲ نفر کارشناسی ارشد، ۶۹ نفر کارشناسی، ۲۸ نفر کاردانی، ۱۰۴ نفر دیپلم و ۱۳۵ نفر نیز دارای مدرک زیر دیپلم هستند.

فرماندار آستارا نقش شوراهای اسلامی روستاها را در پیگیری مطالبات مردمی و توسعه زیرساخت‌های روستایی مهم دانست و گفت: حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در پای صندوق‌های رأی، زمینه انتخاب افراد توانمند، متعهد و کارآمد را فراهم می‌کند.

درمانی با تأکید بر رعایت اصل بی‌طرفی مجریان انتخابات تصریح کرد: مجموعه فرمانداری با التزام کامل به قانون و صیانت از آرای مردم، بستر برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و باشکوه را مهیا خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مطابق زمان‌بندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی روستاها، ثبت‌نام داوطلبان از ۲۴ بهمن تا یکم اسفند ۱۴۰۴ انجام شد و در این دوره ۱۲.۲۱ درصد افزایش استقبال نسبت به انتخابات ششمین دوره به ثبت رسیده است.