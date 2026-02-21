به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر شنبه در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: پنج هزار و ۶۱۶ داوطلب در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستایی خراسانشمالی نامنویسی کردند که این میزان نسبت به دوره قبل ۱۱ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به ترکیب جنسیتی داوطلبان افزود: ۹۳ درصد ثبتنامکنندگان را آقایان و هفت درصد را بانوان تشکیل میدهند که با وجود این سهم، میزان ثبتنام بانوان نسبت به دورههای گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسانشمالی با بیان اینکه ۵۹ درصد ثبتنامها به صورت غیرحضوری انجام شده است، گفت: شهرستان شیروان با یکهزار و ۱۵۸ داوطلب و بجنورد با یکهزار و ۵۹ داوطلب، بیشترین میزان ثبتنام را در این دوره به خود اختصاص دادهاند.
وی در ادامه به ترکیب شغلی داوطلبان اشاره کرد و افزود: مشاغل آزاد با ۴۶ درصد و بخش کشاورزی با ۲۸ درصد، بیشترین فراوانی را دارند که نشاندهنده نقش فعال اقشار مختلف اقتصادی در مدیریت محلی است.
رستمی ادامه داد: حضور ۱۴ روحانی، پنج استاد دانشگاه، چهار پزشک، ۶ نظامی و چهار نفر از رسته قضایی نیز بر غنای تخصصی داوطلبان افزوده است.
وی با اشاره به میانگین سنی داوطلبان گفت: بیشترین فراوانی در بازه سنی ۴۰ تا ۵۰ سال قرار دارد بهگونهای که ۹۹۰ نفر بین ۴۵ تا ۵۰ سال، ۹۸۹ نفر بین ۴۰ تا ۴۵ سال، ۸۶۴ نفر بین ۳۵ تا ۴۰ سال و ۲۱۶ نفر نیز زیر ۳۰ سال سن دارند.
رئیس ستاد انتخابات خراسانشمالی درباره سوابق داوطلبان تصریح کرد: ۳۱ درصد از ثبتنامکنندگان اعضای فعلی شوراهای روستایی، ۲۴ درصد دارای سابقه عضویت در ادوار گذشته و ۵۴ درصد نیز سابقه داوطلبی در دورههای پیشین را دارند.
وی در پایان تصریح کرد: در مجموع ۷۴۸ روستای خراسانشمالی با ۲ هزار و ۳۴۳ کرسی برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستایی آماده هستند.
