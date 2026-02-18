  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

رستمی: ۲۵۳۴ داوطلب شوراهای روستایی خراسان شمالی ثبت‌نام کردند

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: تاکنون ۲ هزار و ۵۳۴ نفر برای حضور در انتخابات شوراهای اسلامی روستایی استان ثبت‌نام کرده‌اند و این روند ادامه دارد.

طاهر رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستایی همچنان ادامه دارد و تاکنون ۲ هزار و ۵۳۴ نفر در خراسان شمالی نام‌نویسی کرده‌اند.

وی با اشاره به ترکیب سنی داوطلبان افزود: بیشترین داوطلبان در رده سنی ۴۰ تا ۴۵ سال قرار دارند و بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹۵ درصد داوطلبان را مردان تشکیل می‌دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: با توجه به استقبال داوطلبان، مهلت ثبت‌نام انتخابات شوراهای اسلامی روستا تا ساعت ۲۲ روز ۳۰ بهمن‌ماه تمدید شده است.

وی تصریح کرد: تمهیدات لازم برای ثبت‌نام و برگزاری انتخابات در سطح خراسان شمالی پیش‌بینی شده و فرآیندها طبق برنامه زمان‌بندی در حال انجام است.

کد خبر 6752621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها