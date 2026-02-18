طاهر رستمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستایی همچنان ادامه دارد و تاکنون ۲ هزار و ۵۳۴ نفر در خراسان شمالی نامنویسی کردهاند.
وی با اشاره به ترکیب سنی داوطلبان افزود: بیشترین داوطلبان در رده سنی ۴۰ تا ۴۵ سال قرار دارند و بررسیها نشان میدهد ۹۵ درصد داوطلبان را مردان تشکیل میدهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: با توجه به استقبال داوطلبان، مهلت ثبتنام انتخابات شوراهای اسلامی روستا تا ساعت ۲۲ روز ۳۰ بهمنماه تمدید شده است.
وی تصریح کرد: تمهیدات لازم برای ثبتنام و برگزاری انتخابات در سطح خراسان شمالی پیشبینی شده و فرآیندها طبق برنامه زمانبندی در حال انجام است.
