۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

رستمی: ثبت‌نام داوطلبان شوراهای روستایی خراسان شمالی افزایش یافت

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: ۵۲۰۰ نفر در انتخابات شوراهای روستایی ثبت‌نام کرده‌اند که نسبت به دوره قبل رشد داشته است.

طاهر رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۵۲۰۰ داوطلب در سطح روستاهای خراسان شمالی جهت حضور در انتخابات شوراهای روستایی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به افزایش مشارکت افزود: میزان ثبت‌نام نسبت به دوره قبل بیش از ۱۲۰ نفر افزایش داشته و استقبال مناسبی صورت گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: حدود ۷ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان را بانوان تشکیل می‌دهند و بیشترین رده سنی داوطلبان نیز مربوط به گروه‌های ۴۰ تا ۴۵ سال است.

وی گفت: ۴۰ درصد ثبت‌نام‌ها به صورت حضوری انجام شده است.

