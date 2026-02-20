طاهر رستمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۵۲۰۰ داوطلب در سطح روستاهای خراسان شمالی جهت حضور در انتخابات شوراهای روستایی ثبتنام کردهاند.
وی با اشاره به افزایش مشارکت افزود: میزان ثبتنام نسبت به دوره قبل بیش از ۱۲۰ نفر افزایش داشته و استقبال مناسبی صورت گرفته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: حدود ۷ درصد از ثبتنامکنندگان را بانوان تشکیل میدهند و بیشترین رده سنی داوطلبان نیز مربوط به گروههای ۴۰ تا ۴۵ سال است.
وی گفت: ۴۰ درصد ثبتنامها به صورت حضوری انجام شده است.
