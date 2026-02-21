مرگ دو جوان در واژگونی یک خودروی پراید در بندرکنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع یک سانحه رانندگی در محور بندرکنگ – باورد از توابع شهرستان بندرلنگه ، دو جوان ۲۰ ساله جان خود را از دست دادند.

بر اساس اعلام منابع محلی این حادثه بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید رخ داد که متأسفانه در پی آن محمدامین برومند و ابراهیم بحرپیما دو جوان اهل بندرکنگ در دم جان باختند.

پس از اعلام حادثه نیروهای امدادی و انتظامی در محل حاضر شدند و اقدامات لازم شامل ایمن‌سازی صحنه و بررسی اولیه سانحه را انجام دادند.

گزارش‌های تکمیلی حاکی است علت دقیق وقوع این واژگونی از سوی مراجع ذیربط در دست بررسی قرار دارد و نتایج نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.