جدال دوم مدعیان برای دستیابی به مجوز و شانس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های حاضر در مرحله نیمه نهایی رقابت های بسکتبال لیگ برتر زنان باشگاه های کشور به فاصله دو روز بعد از برگزاری دیدارهای دور نخست خود در این مرحله، مجددا رو در روی هم قرار می گیرند.

این دیدارها فردا (یکشنبه ۳ اسفند) در شرایطی برگزار می شوند که نتایج آنها به مراتب از اهمیت بیشتری نسبت به دیدارهای اول برخوردار است چرا که تکلیف تیم ها را برای بستن پرونده در این مرحله یا امید به ادامه کار، مشخص می کند.

استقلال در اولین دیدار دور دوم مرحله نیمه نهایی به مصاف گروه بهمن می رود. این تیم بر خلاف دو دیدار رفت و برگشت مرحله گروهی، موفق شد در اولین دیدار نیمه نهایی حریف مدعی خود که فصل گذشته را با نایب قهرمانی تمام کرد، شکست دهد. بنابراین آبی پوشان تنها به اندازه یک برد با فینالِ اولین سال حضور در لیگ برتر فاصله دارند درحالیکه ثبت نتیجه ای غیر از این، بازیکنان گروه بهمن را امیدوار می کند مانند فصل قبل شانس فینال داشته باشند و حتی به آن دست یابند.

آکادمی سحر هم برگزارکننده دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی برابر نفت آبادان است. این تیم با پیروزی در دیدار نخست خود را به دومین فینال متوالی نزدیک کرد و اگر در دیدار روز یکشنبه هم صاحب برتری شود، این فاصله به صفر می رساند.

برنامه دیدارهای دور دوم مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال بانوان به این شرح است:

یکشنبه ۳ اسفند

* استقلال تهران - گروه بهمن (ساعت ۱۷ - سالن شهید کشوری شهر قدس)

* پالایش نفت آبادان - آکادمی سحر (ساعت ۱۹ - سالن شهید کشوری شهر قدس