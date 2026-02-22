آکادمی سحر حریف استقلال در فینال لیگ بسکتبال زنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های آکادمی سحر و نفت آبادان، شامگاه یکشنبه (۳ اسفند) برگزارکننده دومین دیدار خود در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال زنان بودند. در این دیدار، بازیکنان آکادمی سحر با نتیجه ۸۱ بر ۶۱ حریف شان را شکست دادند. آنها در دیدار نخست مرحله نیمه نهایی نیز با نتیجه ۶۸ بر ۵۸ حریف آبادانی خود را شکست داده بودند.

مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال زنان به صورت ۲ از ۳ برگزار می شود. بدین ترتیب آکادمی سحر با کسب دومین برد راهی مرحله نهایی این رقابت ها شد.

پیش از این تیم استقلال با از پیش رو بر داشتن گروه بهمن فینالیست شده بود. بنابراین فینال رقابت های بسکتبال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور در فصل جاری میان دو تیم آکادمی سحر و استقلال برگزار خواهد شد.

آکادمی سحر مدافع عنوان قهرمانی لیگ بسکتبال زنان است. این تیم فصل گذشته با غلبه بر گروه بهمن به این عنوان دست یافت.