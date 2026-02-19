به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم لیگ برتر بسکتبال زنان از پنجشنبه گذشته آغاز شد اما با صعود سریع آکادمی سحرف گروه بهمن، استقلال و نفت آبادان، این مرحله از رقابت ها خیلی زود به پایان رسید. حالا این چهار تیم از روز جمعه (اول اسفند) در مرحله نیمه نهایی رو در روی هم قرار می گیرند اما بعید این است این مرحله از رقابت ها به سرعت پلی آف اول پیش رود.

مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال زنان با جدال دو تیم آکادمی سحر و نفت آبادان آغاز می شود. آبادانی ها با وجود ۲ بردی که در مرحله مقدماتی به واسطه باخت فنی حریفان شان (استقلال و فراور شریف سبز) به دست آوردند، نتوانستند در مرحله گروهی جایگاهی بالاتر از چهارمی کسب کنند. آنها اما با از پیش برداشتن کاسپین، حالا خود را در یک قدمی فینال می بینند البته اگر بتوانند مدافع عنوان قهرمانی را در ۲ بازی با شکست مواجه کنند.

آکادمی سحر که مرحله گروهی این فصل را هم با صدرنشینی تمام کرد، برای صعود به نیمه نهایی آکادمی نیکا را کنار زد و حالا آماده است تا آبادانی ها را هم همچون دیدارهای گروهی شکست داد و فینالیست لیگ شود. آکادمی سحر در مرحله گروهی تنها دو شکست را پذیرفت که هر دو هم مقابل استقلال رقم خورد.

این تیم یعنی استقلال اگرچه اولین سال حضور در لیگ بسکتبال زنان را تجربه می کند اما با چنین بردهای ارزشمندی تا مرحله نیمه نهایی بالا آمده است و حالا میخواهد موفقیت هایش در اولین سال لیگ برتری بودنش را با صعود به فینال کامل تر کند و این مستلزم جبران دو شکست رفت و برگشت برابر گروه بهمن است.

دیدارهای مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال زنان به این شرح است:

جمعه اول اسفند

* آکادمی سحر - پالایش نفت آبادان (ساعت ۱۷ - سالن شهید کشوری شهر قدس)

* گروه بهمن - استقلال تهران (ساعت ۱۹ - سالن شهید کشوری شه قدس)

یکشنبه ۳ اسفند

* استقلال تهران - گروه بهمن (ساعت ۱۷ - سالن شهید کشوری شهر قدس)

* پالایش نفت آبادان - آکادمی سحر (ساعت ۱۹ - سالن شهید کشوری شهر قدس

سه شنبه ۵ اسفند

* آکادمی سحر - پالایش نفت آبادان (ساعت ۱۷- سالن شهید کشوری شهر قدس)

* گروه بهمن - استقلال تهران (ساعت ۱۹ - سالن شهید کشوری شهر قدس)

مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال بانوان مانند مرحله یک چهارم به صورت ۲ از ۳ برگزار می شود. بنابراین دیدارهای روز سه شنبه (۵ اسفند) در صورت نیاز برگزار خواهد شد.