برگزاری حداکثر ۳ دیدار برای تعیین قهرمان لیگ بسکتبال زنان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های آکادمی سحر و استقلال در دیدارهای دور اول و دوم مرحله نیمه نهایی رقابت های بسکتبال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور به ترتیب برابر نفت آبادان و گروه بهمن پیروز شدند و مجوز حضور در فینال را کسب کردند.

آکادمی سحر مدافع عنوان قهرمانی لیگ بسکتبال زنان است. این تیم حالا برای تکرار این عنوان باید رو در روی تیمی قرار بگیرد که در اولین سال حضور در لیگ برتر تا فینال بالا آمده و در این مسیر تیمی مانند گروه بهمن که نایب قهرمان فصل قبل بوده را شکست داده است. حتی خود آکادمی سحر هم در هر دو دیدار رفت و برگشت مرحله گروهی مغلوب استقلال شد.

فینال لیگ برتر بسکتبال زنان همچون پلی اف اول (یک هشتم) و نیمه نهایی به صورت ۲ از ۳ برگزار می شود. اولین جدال آکادمی سحر و استقلال جمعه ۸ اسفند برگزار میشود.

برنامه دیدارهای فینال لیگ برتر بسکتبال بانوان به این شرح است:

جمعه ۸ اسفند

* آکادمی بسکتبال سحر - استقلال

یکشنبه ۱۰ اسفند

* استقلال - آکادمی بسکتبال سحر

سه شنبه ۱۲ اسفند (در صورت نیاز)

* آکادمی بسکتبال سحر - استقلال