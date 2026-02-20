گام بلند آکادمی سحر و استقلال برای صعود به فینال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای دور نخست مرحله نیمه نهایی رقابت های بسکتبال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور، امروز (جمعه اول اسفند) برگزار شد.

اولین دیدار این مرحله میان دو تیم آکادمی سحر و نفت آبادان برگزار شد که طی آن اکادمی سحر موفق به شکست حریف خود شد.

«الکس پول» بازیکن تیم آکادمی سحر بهترین بازیکن این دیدار بود. او ۱۶ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۴ توپ ربایی و کارایی ۲۲ را در کارنامه اش داشت.

تیم های گروه بهمن و استقلال هم برگزارکننده دومین دیدار این مرحله بودند، در این دیدار تیم استقلال حریف خود را با شکست مواجه کرد. بهترین بازیکن ابن دیدار «سابریا دین» بازیکن استقلال بود که صاحب ۲۰ امتیاز، ۴ ریباند، ۴ پاس گل

و کارایی ۲۳ داشت.

نتایج دیدارهای دور نخست مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال بانوان‌به این شرح است:

* آکادمی سحر ٦٨ - پالایش نفت آبادان ٥٨

* گروه بهمن ۵۰ - استقلال تهران ۷۲

مرحله نیمه نهایی رقابت های بسکتبال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور به صورت ۲ از ۳ برگزار می شود، بدین ترتیب تیم های آکادمی سحر و استقلال با برتری در دور نخست، یک گام به فینال نزدیک تر شدند.

دیدارهای دور دوم نیمه نهایی روز یکشنبه (۳ اسفند) برگزار خواهد شد.