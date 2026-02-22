استقلال فینالیست لیگ برتر بسکتبال زنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوم تیم های گروه بهمن و استقلال در مرحله نیمه نهایی رقابت های بسکتبال لیگ برتر زنان باشگاه های کشور، امروز (یکشنبه ۳ اسفند) برگزار شد.

در این دیدار تیم استقلال بعد از تساوی ۶۰ بر ۶۰ در وقت قانونی، حریفش را در پایان اولین وقت اضافه ۷۰ بر ۶۳ شکست داد. نتیجه کامل این دیدار به این شرح است:

* استقلال ۷۰ - گروه بهمن ۶۳

(۱۷ - ۷)، (۲۱ ب- ۱۷)، (۹ - ۱۹)، (۱۳ - ۱۷)، (۱۰- ۳)

مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال زنان به صورت ۲ از ۳ برگزار می شود. بدین ترتیب استقلال که در دیدار نخست این مرحله هم برابر گروه بهمن صاحب برتری شده بود، با کسب دومین برد راهی فینال شد.

گروه بهمن در حالی از راهیابی به فینال بازماند که عنوان نایب قهرمانی فصل قبل را در اختیار دارد.

تیم های آکادمی سحر و نفت آبادان برگزارکننده دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال زنان هستند.