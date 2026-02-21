یوسف بهارلو، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: سرانه فضای آموزشی در شهرستانهای استان تهران، که در ابتدای نهضت مدرسهسازی ۳.۸۸ مترمربع بوده، اکنون به ۴.۴۳ مترمربع رسیده است.
به گفته او، شهرستانهای استان تهران در گذشته پس از استانهای سیستان و بلوچستان، البرز و آذربایجان غربی در میان استانهای دارای کمترین سرانه فضای آموزشی قرار داشت، اما با اجرای برنامههای توسعهای و ساخت مدارس جدید، این شاخص با رشد هفتپلهای همراه شده است.
مدیرکل آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران، این افزایش را نتیجه تمرکز بر توسعه زیرساختهای آموزشی و تسریع پروژههای مدرسهسازی دانست و ابراز امیدواری کرد، با ادامه روند ساخت مدارس، فاصله سرانه آموزشی این مناطق با میانگین کشوری بیش از پیش کاهش یابد.
